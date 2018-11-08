الأولى

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الحديث المنقول عن مسؤول نفطي بشأن الزيارة التاريخية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الى البلاد لا يعكس العلاقة التاريخية مع المملكة اطلاقا.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجارالله للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة الألمانية اول من امس بمناسبة عيد بلادها الوطني. وأضاف ان ما نقل من حديث للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني بشأن زيارة ولي العهد السعودي لا يعكس العلاقة التاريخية بين البلدين لا سيما ان المواقف الرسمية للكويت حيال المملكة اعلنت في اكثر من مناسبة.

وأوضح ان ما قاله العدساني هو حديث في مناسبة فنية لقطاع النفط تناولوا فيها شؤون النفط وشجونهم وهمومهم وبالتالي ما قيل فيها لا يعكس مواقفنا الرسمية. وأفاد بأن ما ذكره العدساني عن ان الموضوع يتم تناوله على مستوى القيادة السياسية صحيح.. فالموضوع منذ بدايته يتم تناوله بجوانبه الفنية والسياسية من قبل القيادة السياسية، وهي واعية ومدركة، ولديها قناعة مطلقة بأن حجم العلاقات بين البلدين كفيل بأن يزيل اي سوء فهم او اختلاف في وجهات النظر.

وجدد التأكيد على ان زيارة ولي العهد السعودي للكويت تاريخية ومهمة ومحل ترحيب اذ حققت دفعة كبيرة جدا في العلاقات الثنائية وجسدت العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين وشدد على ان رؤى البلدين متطابقة حيال القضايا الثنائية وكذلك القضايا الاقليمية والدولية. وأضاف الجارالله ان الكويت رحبت بالأمير محمد بن سلمان وأذكر تماما انني قلت انه: يحل في قلوب اهل الكويت وفي وجدانهم، وبالتالي نحن مازلنا عند هذا الموقف والرأي، ونتطلع الى المزيد من الزيارات والتواصل مع الأشقاء في السعودية منطلقين من حقيقة ثابتة هي ان علاقاتنا وثيقة وراسخة ومتميزة ويربطها المصير المشترك. من جانبه اشاد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر بالعلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين. جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به على هامش مأدبة عشاء اقامها واخوانه على شرف رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له في (دار جابر) الليلة قبل الماضية بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد. ونوه الجابر بالعلاقات الراسخة والمصيرية التي تربط البلدين منذ القدم والتي تحظى اليوم بمزيد من الرعاية والاهتمام من لدن قيادتي البلدين. وثمن العلاقات المتميزة والمشتركة بين مجلس الأمة ومجلس الشورى السعودي والتي تترجمها الدبلوماسية الشعبية الهادفة الى تعزيز الروابط وتنسيق المواقف بين الجانبين على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأكد الشيخ ثامر قناعته بأن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين تعكس وتترجم ما تتمتع به تلك العلاقات من حيوية وتفاعل ايجابي يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين معربا عن شكره وتقديره لجميع من حضر المأدبة.

حضر مأدبة العشاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني وسفير المملكة لدى البلاد الأمير سطان بن سعد بن خالد.