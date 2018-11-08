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تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس حفل تصدير اول شحنة نفط خفيف اشراقة جديدة وذلك بمنطقة الاحمدي. شهد الحفل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية د. عبدالله آل الشيخ وكبار المسؤولين بالدولة. وأكد وزير النفط وزير الكهرباء بخيت الرشيدي أن حضور سمو الأمير يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بكل ما يدعو إلى ما ينهض بها ويحقق لها الرفاهية والتطور فلكم كل الشكر والتقدير. ولفت إلى أن تصدير أول شحنة من النفط الخفيف عالي الجودة لإنجاز جديد حققه القطاع النفطي يضاف إلى سجل انجازات القطاع الكثيرة ويعد هذا نتاجا لتطوير حقول الغاز الجوراسية في شمال الكويت حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للغاز الجوراسي حوالي 500 مليون قدم مكعبة يوميا وحوالي 175 الف برميل يوميا من النفط الخفيف. (طالع ص 09-08)