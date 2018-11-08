الأولى

اعتبر النائب ماجد المطيري قرار النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد احالة المتسببين في وفاة الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية إلى النائب العام خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيدا بدور اللجنة المشتركة المكلفة بالتحقيق.

من جهته، أكد النائب ناصر الدوسري أن الاجراءات التي اتخذها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لمحاربة الفساد في الوزارة تستحق الشكر وهي محل اشادة الجميع، وقال: نشد على يدي الوزير الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، ويواصل اجراءاته لملاحقة الفاسدين واحالتهم إلى القضاء. وقال الدوسري في تصريح صحافي إن ما قام به الوزير الجراح بشأن ملف ضيافة وزارة الداخلية، واحالته جميع المتورطين به كبيراً وصغيراً إلى النيابة يؤكد أنه رجل دولة من الطراز الأول، وعلى الوزراء جميعاً أن يحذو حذوه في محاربة الفساد.

وأضاف الدوسري: لقد ضرب الوزير بيد من حديد وأحال المتورطين كافة في هذا الملف وفق ما انتهى اليه تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وديوان المحاسبة، وسيظل هذا الملف درساً لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام.

وأضاف ان الشعب الكويتي بكل أطيافه ومكوناته يؤيد الاجراءات التي اتخذها الجراح، والتي تحقق الطمأنينة وتقطع بان الفاسد مهما كان منصبه أو وضعه الاجتماعي سيحاسب ولن يفلت من يد العدالة.