الأولى

تعددت وجهات نظر أعضاء مجلس الامة حول من يتحمل مسؤولية التقصير في التعامل مع أزمة الأمطار الاخيرة، حيث وجه البعض سهامه نحو وزير الاشغال وقياديي الوزارة، واتهم اخرون هيئة الطرق وقياديي بلدية الكويت. مع مطالباتهم بصرف تعويضات للمواطنين المتضررين.

وفي هذا الصدد أكد النائب خليل أبل أن أطرافا عدة تتحمل مسؤولية تداعيات الأمطار التي ضربت البلاد أخيرا، ومنهم وزير الاشغال حسام الرومي، مشددا على ضرورة احالة كل المقصرين الى النيابة.

من ناحيته قال النائب عبد الوهاب البابطين في تصريح موجه لوزير الأشغال: اذا ثبت لي من خلال معلومات خاصة او عبر الرد على سؤالي وجود كبش فداء لتغطي على اخفاقك فستكون انت أيضا كبش فداء، معلقا: اول مرة تتم اقالة مسؤول ثم يتم تشكيل لجنة تحقيق. من جانبه، دعا النائب خالد العتيبي الى تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة وقال ان ما حدث في سراديب بعض المنازل وغرق السيارات أمر لا يمكن السكوت عليه. من جهته أعلن النائب محمد الدلال عن تقدمه وأربعة نواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات المتعلقة بالمقاولات وعقود الصيانة والصرف الصحي في وزارة الأشغال بغرض الكشف عن المتسبب الحقيقي فيما حصل أمس الاول بعد تعرض البلاد الى موجة أمطار. بدوره اعلن رئيس لجنة المرافق محمد الهدية عن توجيه الدعوة لوزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وقيادات الوزارة وكذلك مسؤولي هيئة الطرق لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد الاحد المقبل.

من ناحيته دعا النائب عبدالكريم الكندري الى عدم الاكتفاء باحالة القياديين في الأشغال الى التقاعد لافتا الى اهمية احالتهم الى التحقيق في حال وجود شبهات مع اعادة النظر في ترسية المناقصات وعمل المقاولين والشركات. بدوره طالب النائب سعدون حماد وزير الاشغال حسام الرومي بالكشف عن الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتفعيل خطط الطوارئ لاستقبال موجة الامطار القادمة، خاصة في المناطق التي عانت من التراكم الشديد لمياه الامطار سواء في الطرق الداخلية او الخارجية او الطرق السريعة يوم الثلاثاء الماضي.