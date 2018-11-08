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واشنطن الوكالات: حقق الديموقراطيون انتصاراً كبيراً في الانتخابات التشريعية الأميركية بمنتصف الولاية الرئاسية بانتزاعهم السيطرة على مجلس النواب وتوعدوا بانشاء سلطة مضادة لقاء تراجع أقليتهم في مجلس الشيوخ ما شكل مشهدا سياسيا متباينا اغتنمه الرئيس دونالد ترامب لينادي بـالنجاح.... (طالع ص 18).

وبعد عامين من إحداث ترامب مفاجأة مدوية بفوزه بالرئاسة من دون أن تكون له أي خبرة سياسة أو دبلوماسية لم تحصل الموجة الزرقاء المرتقبة ضده. ويتجه الديموقراطيون نحو كسب 27 مقعدا إضافيا في مجلس النواب بعدما كانوا بحاجة إلى 23 مقعدا للسيطرة على المجلس، فيما يوسع الجمهوريون غالبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ بكسب ثلاثة أو أربعة مقاعد من الديموقراطيين، بحسب توقعات وسائل الإعلام الأميركية. وبذلك يكون الأميركيون انتخبوا كونغرس منقسما، ما يهدد ببلبلة النصف المتبقي من ولاية ترامب في البيت الأبيض. وسارع الرئيس إلى الإعلان عن نجاح هائل، بعدما القى بثقله في الحملة دعما للمرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ، فواصل حتى اللحظة الأخيرة عقد التجمعات الانتخابية تحت شعار لنجعل أميركا عظيمة من جديد، مبررا إحجامه عن التدخل لصالح المرشحين لمجلس الشيوخ بعدم توافر الوقت. واتصل ترامب برئيس الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ليهنئه على التقدم التاريخي بحسب ما أفادت المتحدثة باسمه ساره ساندرز.

وبعد عامين من ولاية رئاسية اثارت شرخا عميقا بين الأميركيين، تعهد الديموقراطيون باستخدام غالبيتهم في مجلس النواب اعتبارا من يناير 2019 ليكونوا بمثابة سلطة مضادة. لكنهم مدوا يدهم للطرف الآخر إذ وعدت زعيمتهم في المجلس نانسي بيلوسي بالعمل على إيجاد حلول تجمعنا لأننا سئمنا جميعا الانقسامات. وبات بوسع الديموقراطيين بدء آلية إقالة بحق الرئيس. وقد ألمحت قيادة الحزب إلى أنها تتمنع عن هذا الخيار الخطير المحكوم بالفشل بمواجهة مجلس شيوخ جمهوري له كلمة الفصل في هذه المسألة. وسيكون بإمكان المعارضة فتح تحقيقات برلمانية على كل المستويات، ولاسيما في ما يتعلق بشبهات التواطؤ بين فريق حملة ترامب وموسكو عام 2016. في المقابل يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة في مسائل مثل تثبيت التعيينات الرئاسية في المحكمة العليا. وسيتحتم على المجلسين التوافق حول الميزانية، ما ينذر بمعارك ضارية. وهذا ما قد يمنح ترامب تربة خصبة لحملة إعادة انتخابه عام 2020، وهو الذي يحترف خوض المعارك واستغلالها للنيل من خصومه. وإن كانت الحملة شهدت أعمال عنف بلبلتها، إلا أنها طبعت أيضا بموجة حماسة عارمة. وتميز السباق بفوز عدد غير مسبوق من النساء والنساء المتحدرات من أقليات، وخصوصا في الجانب الديموقراطي الذي أعطته مشاعر الغضب حيال ترامب اندفاعة سياسية جديدة. فأصبحت الديموقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب أول مسلمتين تدخلان مجلس النواب عن مينيسوتا وميشيغان على التوالي. كما فازت الديموقراطيتان شاريس ديفيدز وديب هالاند بمقعدين في مجلس النواب على التوالي عن ولايتي كنساس ونيومكسيكو لتصبحا أول امرأتين من السكان الاصليين تدخلان الكونغرس. أما في تكساس، لم يتمكن الديموقراطي بيتو أورورك من إحداث مفاجأة كان حزبه يأمل بها، وفاز السيناتور المنتهية ولايته تيد كروز بعد سباق شهد منافسة محتدمة، وقد حصل على دعم من ترامب.