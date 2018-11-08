الأولى

تلقف عدد من النواب حديث الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني عن وجود انعكاسات سلبية على اعمال الحقول النفطية المشتركة بعد المحادثات الاخيرة بين الكويت والسعودية.

وأدى حديث العدساني الذي صرح به في ملتقى خاص مع جماعات نفطية وضمنه بعض العبارات مثل «زيارة ما كانت زينة.. تحول الامر من فني الى سياسي» الى نشوب أزمة بين عدد من النواب والحكومة، اذ هدد النائبان الحميدي السبيعي وفيصل الكندري بمساءلة وزير النفط بخيت الرشيدي مالم يتخذ اجراء سريعا في هذا الصدد. واعتبر السبيعي تصريح العدساني غير مسؤول ويخالف توجهات القيادة العليا بعدم التعرض للسعودية، مضيفا: (على كل ننتظر اذا ماشلتوه مثل ماوعدتونا الكلفة عليكم عالية). من جانبه شدد النائب الكندري على وجوب محاسبة العدساني على تصريحه المعيب واتخاذ الاجراءات كافة ضده ومنها احالته الى التقاعد، لان السياسة الخارجية ليست من اختصاصه، مضيفا: نحن وأشقاؤنا في دول الخليجي في مركب واحد ولا نسمح لأحد بأن يتدخل في الشؤون الخاصة التي يحددها القادة.

واشار بقوله: يبدو ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول تناسى موقعه واختصاصه فخرج عن مسؤولياته ليقيم العلاقات السياسية للكويت مع شقيقتها السعودية. وطالب رئيس مجلس الوزراء بإقالة نزار العدساني ومحاسبته على تصريحه الاخير، معلقا: واضح اننا امام حكومتين...حكومة نزار العدساني وحكومة سمو الرئيس.