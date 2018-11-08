الأولى

كشف مصدر بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن نية المؤسسة فتح التخصيص على توزيعات جنوب صباح الاحمد لعام 2017 من دون اولوية، لافتا الى ان عدد المتقدمين وصل الى ما يقارب 6800 حتى الآن بعد ان تم رفع اولوية التخصيص حتى 2016.

واضاف المصدر ان احجام المتقدمين للمشروع قد يساهم في تأجيل جدول التوزيعات المقرر ضمن السنة المالية الحالية مع احتمالية ان تكون توزيعات السنة المقبلة على نمط المطور العقاري لـ 13 الف قسيمة، مشيرا الى ان المشروع حيوي ومتكامل وسيسهم في تقليص اعداد المنتظرين للرعاية السكنية. وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعلنت امس رفع اولوية التخصيص على قسائم مدينة «جنوب صباح الأحمد» السكنية حتى 31 ديسمبر 2017. ودعت المؤسسة في بيان صحافي الراغبين في الحصول على قسائم بالمدينة من اصحاب الطلبات الاسكانية حتى 31 ديسمبر 2017 الى مراجعة احد مراكز خدمة المواطن اعتبارا من الاحد المقبل.