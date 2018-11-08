الأولى

قالت وزارة الخارجية العراقية انها ستسلم الكويت الاسبوع المقبل ارشيف الاذاعة والتلفزيون الكويتي المسروق خلال الغزو العراقي عام 1990 وذلك في اطار التزامها بقرارات مجلس الامن ذات العلاقة.

وذكر بيان للخارجية العراقية ان وكيل الوزارة حازم اليوسفي ابلغ السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان بان العراق سيسلم الكويت الدفعة الخاصة بأرشيف الاذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية. ونقل البيان عن اليوسفي قوله: ان تسليم الارشيف يأتي في اطار حرص العراق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كل المجالات وبمختلف اوجهها وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية وحل جميع المشاكل العالقة ومنها موضوع تسليم الارشيف الكويتي. من جانب آخر اعربت الكويت عن تقديرها لامانة لجنة الامم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على الكويت لدورها في توزيع الحصص المقررة من التعويضات لهذا العام.

وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات خالد المضف في اجتماع للجنة الامم المتحدة للتعويضات بجنيف إن الكويت تلقت هذا العام ثلاث دفعات من التعويضات قيمة كل منها 90 مليون دولار.

واوضح انه بهذه المدفوعات يكون المبلغ المتبقي لصالح الكويت حوالي 4?4 مليارات دولار يتعين سداده مستقبلا، مشيرا في الوقت ذاته الى ان مواصلة الايداع في صندوق التعويضات ستقرب الجميع من الانجاز النهائي لمهمة مجلس الادارة والحصول على كامل التعويضات المخصصة للكويت.

من جانبه اشاد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم بمواقف الكويت الداعمة لبلاده، داعيا الشركات الكويتية الى الاستثمار في مشاريع اعادة الاعمار. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها ان الحكيم شدد خلال اللقاء على اهمية تنسيق المواقف الثنائية في المنظمات الدولية وجامعة الدول العربية، داعيا الى تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في اطار تعزيز العلاقات وتبادل المصالح المشتركة.