وطن النهار

استقبل حضرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بموقع احتفال شركة نفط الكويت صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية د. عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق وذلك مناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

هذا وقد هنأها سموه بحصولها على الجائزة مشيدا سموه بدورها الانساني وتركيز الأنظار على جرائم الحروب وسعيها لمكافحة ذلك متمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح.

واستقبل سموه سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى دولة الكويت علي رضا عنايتي وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح.

