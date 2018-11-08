وطن النهار

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله: إن الحديث المنقول عن مسؤول نفطي بشأن الزيارة «التاريخية» التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى البلاد «لا يعكس العلاقة التاريخية مع المملكة إطلاقا».

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الألمانية لدى الكويت أول من أمس الثلاثاء بمناسبة عيد بلادها الوطني.

وأضاف الجارالله أن ما نقل عن حديث للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني بشأن زيارة ولي العهد السعودي «لا يعكس العلاقة التاريخية بين البلدين لا سيما أن المواقف الرسمية لدولة الكويت حيالها أعلنت في أكثر من مناسبة».

وأوضح أن ما قاله العدساني «هو حديث في مناسبة فنية لقطاع النفط تناولوا فيها شؤون النفط وشجونهم وهمومهم وبالتالي ما قيل فيها لا يعكس مواقفنا الرسمية».

وأفاد بأن «ما ذكره العدساني بأن الموضوع يتم تناوله على مستوى القيادة السياسية هو صحيح.. فالموضوع منذ بدايته بجوانبه الفنية والسياسية يتم تناوله من قبل القيادة السياسية وهي ومنذ البداية واعية ومدركة ولها قناعة مطلقة بأن حجم العلاقات بين البلدين كفيل بأن يزيل أي سوء فهم أو اختلاف في وجهات النظر».

وجدد التأكيد على أن «زيارة ولي العهد السعودي للكويت تاريخية ومهمة ومحل ترحيب إذ حققت دفعة كبيرة جدا في العلاقات الثنائية وجسدت العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين» وشدد على أن «رؤى البلدين متطابقة حيال القضايا الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية».

وأضاف الجارالله أن «الكويت رحبت بالأمير محمد بن سلمان وأذكر تماما أنني قلت إنه: يحل في قلوب أهل الكويت وفي وجدانهم وبالتالي نحن لازلنا عند هذا الموقف والرأي ونتطلع إلى المزيد من الزيارات والتواصل مع الأشقاء في السعودية منطلقين من حقيقة ثابتة بأن علاقاتنا وثيقة وراسخة ومتميزة ويربطها المصير المشترك».

وعن المناسبة أكد الجارالله ان العلاقات الكويتية - الألمانية وثيقة وصلبة كصلابة الالمان، مشيراً إلى ان هناك زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين وأهمها زيارة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح الى ألمانيا وكان لي الشرف ان أكون مرافقا لسموه، فضلا عن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح حيث ان الزيارتين كانتا ناجحتين، إضافة الى زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وهي زيارات مهمة جدا لأنها حققت دفعة للعلاقات بين البلدين، مشيداً بالترتيبات والتنظيم الرائع الذي قام به السفير الألماني لهذا الحفل.

وأشار الجارالله إلى ان الكويت لديها حجم استثمارات كبيرة في ألمانيا سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص حيث تتجاوز الاستثمارات الحكومية 18 مليار يورو فيما تتراوح الاستثمارات الخاصة ما بين 13 إلى 14 مليار يورو، مضيفا ان هناك شركات ألمانية متواجدة في الكويت منذ زمن طويل ولها تاريخ مشرف وتسهم في مشاريع التنمية في البلاد.

وذكر الجارالله ان هناك توافقاً سياسياً جيداً مع ألمانيا ونقدر الدور الذي يقومون به سواء على مستوى المنطقة أو العالم حيث نتطلع الى عام 2019 حين تحل ألمانيا في مقعدها في مجلس الامن إلى أن يكون هناك تنسيق وتشاور ولقاءات.

وبخصوص تواجد القوات الألمانية وطبيعة عملها في الكويت علق الجارالله قائلاً: هناك تعاون عسكري وتنسيق أمني مع الاصدقاء الالمان في ملف الارهاب وما يتعلق بدور التعاون الدولي ونتذكر الدور العسكري التي قامت به ألمانيا في تحرير الكويت عندما ارسلت مدرعاتها التي كانت تختص بالحرب على اسلحة الدمار الشامل وهو ليس غريباً.

وحول وجهة نظر ألمانيا في قضية جمال خاشقجي لاسيما أن لها موقفاً مخالفاً طالبت السعودية بأن تكشف عن الحقيقة كيف رأيتم هذا الموقف؟ قال الجارالله ان الجميع يعرف ان هناك فترات كانت العلاقات السعودية - الألمانية متوترة ولكن الان عادت طبيعية تماما وهو أمر مبعث سعادة لنا.

ومن جانبه أعرب سفير ألمانيا الاتحادية لدى البلاد كارلفريد بيرغنر عن سعادته البالغة بالحضور، مؤكدا أن العلاقات الكويتية الألمانية ممتازة جدا جدا، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى ألمانيا في يونيو الماضي.

وقال في تصريح صحافي ان الزيارات على أعلى المستويات بين مسؤولي البلدين متواصلة، منوها إلى أن البلدين سيعملان معا في مجلس الأمن عندما تتسلم ألمانيا مقعدها منه عام 2019.

وذكر أن احتفال السفارة بالعبد الوطني الألماني هذا العام تجاوز الاحتفال الدبلوماسي وذلك لإشراك نشاطات ثقافية وتجارية فيه، منوها الى ان الطقس أيضا ساعدهم على نجاح هذا الحفل.

وأعرب عن سعادته بهذه الأجواء الرائعة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكويتية الألمانية تنمو حيث أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار بلغت 18 مليار يورو فيما تقدر استثمارات القطاع الخاص ما بين 13 إلى 14 مليار يورو مؤكدا أن ألمانيا سعيدة جدا بحجم هذه الاستثمارات القديمة وهم فخورون بها.

وأشار إلى أن الشركات الألمانية معروفة بمنتوجها الرفيع والجيد ومشاركتها في هذا الاحتفال شيء جميل حيث عرضت العديد من المنتجات والصناعات الألمانية ومنها المأكولات.

