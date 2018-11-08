وطن النهار

اكد السفير الاميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان ان بلاده لديها رغبة في عقد القمة الخليجية ولكن الى الان لم يتم تحديد موعد، مشيراً الى أنه سيعلن عن الموعد فور تحديده، لافتا الى ان بلاده والكويت متوافقتان على اهمية الحفاظ على وحدة كيان مجلس التعاون الخليجي وخصوصا في هذا الوقت وفي ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

وعن العقوبات التي وقعت على ايران أخيراً وما يحمله استثناء 8 دول منها بصورة مؤقتة، اوضح سيلفرمان ان الولايات المتحدة جادة في العقوبات كوسيلة ضغط لتغيير سلوكها، موضحا ان استثناء دول من العقوبات ما هو الا فرصة مؤقتة لمدة 6 اشهر لتقليص التعاملات مع ايران لنقطة الصفر، لافتا الى ان دولتين من الدول الثمان قامتا بالفعل بانهاء معاملاتهما التجارية بالكامل مع ايران وبلاده تعمل الان مع باقي الدول، مشددا على ان الولايات المتحدة تهتم باستقرار سوق النفط وحريصة على الا يحدث اي ارتفاع غير مبرر في الاسعار فيه.

واشار سيلفرمان الى ان بلاده مستعدة للحوار مع ايران في حال غيرت من سلوكياتها في المنطقة وتوقفت عن انشطتها التي تزعزع امن المنطقة، لافتا الى ان الاتفاق النووي مع ايران اتفاق غير كامل ولا يعالج الا الجانب النووي فقط بغض النظر عن برنامج الصواريخ الباليستيه والانشطة التي تزعزع امن المنطقة مثل تهديد الجيران والتدخل في شؤونهم الداخلية، لافتا الى ان صاحب السمو الامير اعطى ايران فرصة تاريخية باطلاق الحوار الخليجي الايراني ولكنهم لم يستغلوا الفرصة والكرة الان في ملعبهم.

وعن ابرز ما تم مناقشته في الاجتماع الذي جمعه مع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله قال تطرقنا الى العقوبات الجديدة على ايران وآلية تطبيقها، بالاضافة الى مناقشتنا لعدد من الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وردا على سؤال بخصوص مدى تأثر علاقتهم بالدول التي لن تلتزم بالعقوبات قال ان العقوبات واضحة وصريحة ومن سيختار العمل التجاري مع ايران فلن يعمل مع الولايات المتحدة، مشيرا الى ان 100 شركة عالمية صفت اعمالها في ايران أخيراً.

وبخصوص الاجتماع الـ18 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك والذي عقد في الكويت اوضح سيلفرمان ان اجتماعاً او لقاء يجمع دول الخليج الست يعد مؤشرا ايجابيا والولايات المتحدة تقدر جهود الكويت لحل الازمة وتوحيد الصف الخليجي، وبخصوص تهديد ايران للسفن الحربية الاميركية، قال ان ايران تعلم جيدا ما عليها ان تفعله ليتم التعامل معها كدولة طبيعية.

