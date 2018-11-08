وطن النهار

أشاد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر بالعلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الشيخ ثامر على هامش مأدبة عشاء أقامها وإخوانه على شرف رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له في «دار جابر» الليلة قبل الماضية بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

ونوه الشيخ ثامر بالعلاقات الراسخة والمصيرية التي تربط البلدين منذ القدم والتي تحظى اليوم بمزيد من الرعاية والاهتمام من لدن صاحب السمو أمير البلاد وأخيه خادم الحرمين الشريفين.

وثمن العلاقات المتميزة والمشتركة بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى السعودي والتي تترجمها الدبلوماسية الشعبية الهادفة إلى تعزيز الروابط وتنسيق المواقف بين الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ ثامر قناعته بأن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين تعكس وتترجم ما تتمتع به تلك العلاقات من حيوية وتفاعل ايجابي يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين معربا عن شكره وتقديره لجميع من حضر المأدبة.

وحضر مأدبة العشاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني وسفير المملكة لدى البلاد الأمير سطان بن سعد بن خالد. كما حضر المأدبة أعضاء مجلس الأمة د. عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وخالد الشطي وعودة الرويعي والأمين العام للمجلس علام الكندري.

