وطن النهار

بوخارست - «كونا»: انطلقت أول من أمس الثلاثاء في العاصمة الرومانية بوخارست على مدى خمسة أيام متتالية فعاليات (الأيام الثقافية الكويتية) وذلك بمناسبة مرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت ورومانيا.

وقال سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري لـ «كونا» ان «انعقاد الايام الثقافية الكويتية في بوخارست يأتي بعد مرور أيام قليلة على الزيارة المهمة التي قامت بها رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا الى الكويت وتم خلالها الاتفاق على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن توقيع عدة اتفاقيات مهمة بين البلدين».

وأوضح السفير الهاجري ان تنظيم هذا الحدث الثقافي المهم يتم بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويتي وذلك في إطار سياسة المجلس ودوره المهم في التبادل الثقافي وتقريب الثقافات بين الشعوب.

وأضاف أن الفعاليات الكويتية افتتحت بحفل غنائي تحييه الفرقة الموسيقية الكويتية في فندق ماريوت ببوخارست يليه حفل استقبال ومأدبة عشاء للمدعوين من الشخصيات السياسية و البرلمانية الرومانية رفيعة المستوى اضافة الى أعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الثقافة والاعلام.

وأشار الى ان الايام الثقافية الكويتية ستشهد ايضا افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في متحف التاريخ الوطني الروماني يسلط الاضواء بشكل فني على مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها الكويت.

ومن المقرر ان يلقي رئيس الوفد الكويتي الامين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة والفنون الدكتور عيسى الانصاري اليوم محاضرة في أكاديمية الدراسات الاقتصادية في رومانيا يستعرض فيها ما توليه الكويت من اهمية كبيرة للثقافة كعامل مهم وأساس في نشر الوعي الحضاري بين شعوب العالم وتعزيز التبادل الثقافي بينها فيما ستلقي د. مريم الكندري استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت محاضرة في اكاديمية الدراسات الاقتصادية الرومانية.

وأشار السفير الهاجري إلى أن الأيام الثقافية الكويتية في رومانيا ستختتم بحفل غنائي تحييه الفرقة الموسيقية الكويتية في المركز التجاري الكبير في بوخارست «مول بارك ليك» لإطلاع الشعب الروماني على التراث الكويتي العريق والنهضة الثقافية التي تحققت خلال مسيرتها منذ الاستقلال الى اليوم.

