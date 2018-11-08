وطن النهار

عمان -«كونا»: شاركت الادارة العامة للجمارك الكويتية بوفد برئاسة مديرها العام المستشار جمال الجلاوي في اجتماع لمنظمة الجمارك العالمية لدول اقليم شمال افريقيا الشرق الأدنى والاوسط أمس الاربعاء وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية للاعوام 2019 - 2022.

وقال الجلاوي في تصريح مقتضب لـ «كونا» ان الخطة الاستراتيجية التي يتم اعدادها حاليا للأعوام 2022 - 2019 لن يخرج مضمونها عن الخطة الاستراتيجية التي تعدها منظمة الجمارك العالمية بما يتفق مع خصوصية الجمارك الكويت والقوانين واللوائح لدولة الكويت.

كما ذكرت الادارة العامة للجمارك الكويتية في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حصلت عليه عقب ختام أعمال الاجتماع ان المشاركين بحثوا الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية من خلال مشاركة دول الاقليم في صياغة ووضع المقترحات التي من شأنها وضع خطة استراتيجية جديدة لتطوير وتحديث العمل الجمركي.

وذكر البيان ان الاجتماع بحث أحدث المستجدات في العمل الجمركي كخطة عمل التنافسية الاقتصادية والجمارك الرقمية والتجارة الالكترونية والمبادرة الأمنية.

ونقل البيان عن الممثل الاقليمي لدول شمال افريقيا والشرق الادنى والاوسط رئيس الجمارك البحرينية الشيخ محمد بن حمد ال خليفة القول ان مثل هذه الاجتماعات التي تعقد في دول الاقليم «تسهم برسم رؤية واضحة ومستقبلية لوضع خطة استراتيجية تلبي متطلبات العمل الجمركي والتي تأتي بالتشارك والتشاور بين دول الاقليم».

