وطن النهار

أقامت حسينية الاوحد ذكرى وفاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - التي تصادف يوم 28 من شهر صفر حيث ارتقى المنبر سماحة الشيخ حسين اللواتي والذي استهل محاضرته بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين»، مشيرا الى انه من خلال هذه الاية الكريمة وانطلاقا من قوله تعالى نتوقف عند محورين مهمين الاول هو بيان الرحمة في الاية المباركة والمحور الثاني مضامين الرحمة المحمدية للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .

وأضاف قائلا: «عندما نأتي الى الرحمة في قوله تعالى «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» نجد صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم الى قسمين صفات ذاتية واخرى فعلية فالصفة الذاتية هي الصفة التي لا يمكن سلبها عن الله تبارك وتعالى التي لا يمكن اخراجها عن دائرة الصفات الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال صفة العالمية لا يمكن ان تقول ان الله يعلم عن ذلك الشيء ولا يعلم عن الشيء الآخر فالله عزوجل عالم كل شيء ولا يمكن سلب هذه الصفة عنه».

وقال اللواتي إن: «بأن الصفات الفعلية هي التي يمكن سلبها عن الله سبحانه وتعالى كأن تقول على سبيل المثال بان الله عزوجل ليس بخالق للشر اذن انت سلبت صفة الخالقية في جهة معينة مشيرا إلى ان من ابرز الصفات عند الله عزوجل ويعبر عنها بوجه الله هي الرحمة».

وأوضح بان الرحمة تنقسم الى قسمين وهما ما تسمى بالرحمة الرحمانية وهناك ايضا ما يسمى بالرحمة الرحيمية، مضيفا ان الرحمة الرحمانية هي الرحمة التي وسعت كل شيء وهي الرحمة المطلقة من الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيء ) اما الرحمة الرحيمية فهي خاصة بفئة معينة كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم «ان رحمة الله قريب من المحسنين» او بمعنى اخر القرب الروحي اي ان الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين .

وتابع اللواتي حديثه قائلا :» متى كان اول بروز وتجل للرحمة الالهية؟ فهذا السؤال لا يمكن أن يجيب عليه إلا اهل البيت عليهم السلام حيث اجابنا ابو عبدالله الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي «قال كنت كنزاً مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق»، مضيفا فمن هم الخلق الذي يريد ان يعرف بهم الله عزوجل فيجيبنا على هذا التساؤل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه لجابر بن عبدالله الانصاري «ما خلق الله نور نبيك يا جابر وما خلق منه كل خير» اذن اول تجل وبروز لرحمة الله تعالى هو نور النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو اول فيض افاض به الله سبحانه وتعالى وهذا ما يعرف عنه بالحقيقة المحمدية وهو الاسم الاعظم لله تبارك وتعالى اذن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اول نور خلقه الله سبحانه وتعالى».

واضاف قائلا :» «بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لجميع العوالم من الاولين الى الاخرين».

وتطرق اللواتي الى حادثة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله :» روي في المناقب عن ابن عباس: إنه أغمي على النبي صلى الله عليه وآله في مرضه، فدق بابه ، فقالت فاطمة عليها السلام: من ذا؟ قال: أنا رجل غريب أتيت أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذنون لي في الدخول عليه؟ فأجابت امض رحمك الله [ لحاجتك ] ، فرسول الله عنك مشغول.

فمضى ثم رجع ، فدق الباب، وقال: غريب يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذنون للغرباء؟ فأفاق رسول الله صلى الله عليه وآله من غشيته وقال يا فاطمة أتدرين من هذا ؟ قالت : لا يا رسول الله، قال: هذا مفرق الجماعات، ومنغص اللذات، هذا ملك الموت، ما استأذن والله على أحد قبلي ، ولا يستأذن على أحد بعدي، استأذن علي لكرامتي على الله ائذني له ، فقالت : ادخل رحمك الله.

فدخل كريح هفافة وقال السلام على أهل بيت رسول الله ، فأوصى النبي صلى الله عليه وآله الى علي عليه السلام بالصبر عن الدنيا ، وبحفظ فاطمة عليها السلام ، وبجمع القرآن ، وبقضاء دينه وبغسله ، وأن يعمل حول قبره حائطا، ويحفظ الحسن والحسين عليهما السلام.

وروي عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله غشي عليه فأخذت بقدميه اقبلهما وأبكي فأفاق وأنا أقول: من لي ولولدي بعدك يا رسول الله ؟ فرفع رأسه ، وقال الله بعدي ووصيي صالح المؤمنين. وفي رواية الصدوق عن ابن عباس فجاء الحسن والحسين عليهما السلام، يصيحان ويبكيان حتى وقعا على رسول الله صلى الله عليه وآله فأراد علي عليه السلام أن ينحيهما عنه ، فأفاق رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال يا علي دعني اشمهما ويشماني وأتزود منهما ويتزودان مني، أما إنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما، فلعنة الله على من يظلمهما».

وأضاف بقوله : «إن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال لملك الموت : امض لما امرت له ، فقال جبرائيل: يا محمد هذا آخر نزولي الى الدنيا إنما كنت أنت حاجتي منها، فقال له : يا حبيبي جبرائيل ادن مني، فدنا منه . فكان جبرائيل عن يمينه ، وميكائيل عن شماله ، وملك الموت قابض لروحه المقدسة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله ويد أمير المؤمنين اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه فيها ، فرفعها الى وجهه فمسحه بها، ثم وجهه وغمضه ومد عليه إزاره ، واشتغل بالنظر في أمره ».

