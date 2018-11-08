وطن النهار

أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً باحالة وكيلة وزارة الأشغال العامة عواطف الغنيم الى التقاعد لانتهاء مدة خدمتها. فيما أصدر وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قرارا بوقف قياديين عن العمل لمدة شهرين للمصلحة العامة وهم الوكيل المساعد لشؤون هندسة الصيانة محمد عبدالله بن نخي، والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبدالمحسن العنزي وذلك على خلفية أزمة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الثلاثاء الماضي وفقا للمادة 30 من قانون الخدمة المدنية.

وتم تكليف الوكيل المساعد للرقابة والتدقيق بوزارة الاشغال وليد الغانم بقطاع الهندسة الصحية اضافة الى منصبه، وتم أيضا تكليف عبدالعزيز الصباح بمنصب الوكيل المساعد لقطاع الصيانة، وتكليف سهى أشكناني بأعمال منصب المدير العام لهيئة الطرق. وفي الاطار ذاته ألغى وزير الأشغال حسام الرومي امس الأربعاء، مؤتمرا صحافياً لمدير هيئة الطرق السابق أحمد الحصان، باعتباره غير موظف في الوزارة بعد احالته للتقاعد من الثلاثاء الماضي، على خلفية أزمة الأمطار التي شهدتها البلاد، ومغادرة الحصان إلى الولايات المتحدة الأميركية لحضور اجتماع في ولاية نيفادا. وبعد قرار منعه من عقد المؤتمر الصحافي في وزارة الاشغال توجه الحصان الذي عاد من الولايات المتحدة الى أحد المكاتب في منطقة جنوب السرة ليعقد مؤتمره حيث اوضح فيه بأن ذهابه لاميركا كان التزاما ادبيا ووزير الأشغال رفض سفري، فقررت السفر على حسابي الخاص باجازة طارئة من رصيدي، ولم أتسلم أي مبلغ من الوزارة.. واستطعنا من خلال أجهزتنا التعامل مع الأمطار التي تعرضت لها البلاد، موضحا ان الكويت يجب أن تفتخر بشبكة تصريف الأمطار التي تمتلكها ولكن الأمر كان أكبر من استيعاب شبكة التصريف.

