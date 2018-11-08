وطن النهار

أعرب رئيس جمعية المهندسين م. فيصل دويح العتل عن اعتزاز الجمعية بأبنائها المهندسين الذين أثبتوا كفاءة في عملهم الميداني من خلال فرق الطوارئ المختلفة في جميع الوزارات الخدمية خلال تعاملهم مع ماشهدته البلاد فجر يوم الثلاثاء (الماضي) من أمطار غزيرة، مضيفا أنه قد سبق للجمعية المطالبة بالتشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم المهني والوظيفي. وأضاف قائلاً: لقد تابعنا وباهتمام بالغ القرارات التي صدرت عن الحكومة ومتابعتها اللصيقة لما شهدته البلاد من موجة أمطار، ونحن على ثقة تامة بأن هذا النهج الحكومي الجديد في محاسبة المقصرين سيكون أكثر نفعا وينم عن جدية في التعامل مع قضايا الوطن والمواطنين، وأننا وغير مرة قلنا أنه علينا محاسبة المقصر ومكافأة المجد الذي يقوم بعمله على أكمل وجه، مضيفا أن موقفنا الهندسي ليس معنيا بأي شخص أو زميل وزميلة فنحن نكن لهم الاحترام كزملاء وانما نحن نتابع عن كثب نهجا حكوميا جديدا يستحق منا الاشادة والوقوف عليه مليا والشد على يد المعنيين به.

وقال العتل: وفي هذه اللحظة المهمة نود أن نشيد بكوادرنا الهندسية التي شهدنا جهودها في فرق الطوارئ بوزارتي الكهرباء والماء والصحة والاطفاء والأشغال العامة وغيرها من فرق الطوارئ، مؤكدا أن جهود زملائنا موضع فخر واعتزاز وأن تكريم هذه السواعد الكويتية الشبابية واجب علينا لابد أن نقوم به.

