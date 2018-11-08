وطن النهار

كشف مدير هيئة الطرق والنقل البري السابق احمد الحصان عن عدم وضوح الرؤية لدى الكثيرين بالنسبة للمسؤوليات المناطة بالهيئة، مبينا ان الهيئة تختص بمشاريع الطرق الجديدة وصيانة الطرق السريعة، حيث كان يفترض ان تنقل صيانة الطرق الداخلية للهيئة ولكن هذا الأمر لم يتم ، مؤكدا عدم مسؤولية الهيئة عن الصرف الصحي في الكويت.

واضاف الحصان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده لتوضيح الملابسات التي شابت سفره يوم الامطار بقوله: كانت هناك متابعة دقيقة للمشاكل التي نتجت عن سقوط الأمطار مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، لافتا الى تواجده في موقع الحدث وان الفيديوهات التي قمت بالتقاطها بهاتفي تثبت متابعتي لمشكلة نفق الغزالي حتى السابعة من صباح الثلاثاء الى ان تأكدت ان الأمور تسير بشكل طبيعي. وان الكلام بعدم متابعتي للمشاكل غير صحيح وباطل.

وذكر ان مشكلة نفق الغزالي حدثت نتيجة مد بحري منع مجرور تصريف مياه الأمطار من الصب في البحر، ما أدى الى رجوع المياه الى الخلف وحدوث المشكلة، ولكن ولله الحمد تمت السيطرة على هذه المشكلة في التاسعة صباح الثلاثاء.

وبشأن اصراره على السفر الى الولايات المتحدة، قال «ان الاتحاد الفيدرالي للطرق سبق ان وجه لي دعوة في وقت سابق لالقاء محاضرة خلال فترة انعقاد المؤتمر، وبالتالي طلبت من الوزير ونائب رئيس الهيئة الموافقة على طلب السفر الا ان هذا الطلب قوبل بالرفض من الجانبين بحجة عدم وجود نائب لمدير عام الهيئة رغم ان قانون الخدمة المدينة يسمح بأن يتولى مدير ادارة في الهيئة المسؤولية، ومع ذلك قمت بالاتصال بالوزير الرومي وشرحت له ان سفري الى أميركا وحضوري المؤتمر والقاء محاضرة هو التزام أدبي تجاه الجهة وبالفعل استأذنت من الوزير وطلبت منه ان تكون الاجازة طارئة على حسابي الشخصي، وهنا لم يمانع الوزير ولدي شهود على هذا الكلام.

وقال: بعد صدور قرار احالتي الى التقاعد تم اعداد قرار بتكليف مدير ادارة في الهيئة للقيام بأعمال المدير العام ، متسائلا «قبل ايام لا يوجد بديل واليوم يكون هناك بديل»؟

وأشار الى الجدال الذي كان حاصلا بين الهيئة ووزارة الأشغال حول مسؤولية محطات الضخ، بعد مراسلات أصر الوزير على ان تقع المسؤولية على الهيئة ولله الحمد تمت السيطرة على جميع محطات الضخ ونجحنا في ذلك بفضل جهود مهندسين ومهندسات الهيئة وبالتعاون مع أحد المقاولين ولم تحدث أي مشاكل باستثناء نفق الغزالي.

وقال، بالنسبة الى قرار الحكومة بالاحالة الى التقاعد احترمه، كوني موظفا حكوميا، ونحن في الكويت في بلد مؤسسات، وبها قانون يطبق على الجميع، واذا كان هناك لبس من عدمه فالقانون هو الذي سيحكم في ذلك.

وأضاف، عندما تأكدت من أن مشاريعنا جميعها «سالكة» ولا يوجد لدينا أي مشاكل، سافرت على أساس حضور المؤتمر، وفي منتصف الطريق في لندن بعدما عرفت بالقرار وأني لم أعد ممثلا للحكومة غيرت حجزي وعدت اليوم صباحا، مشيرا الى أنه كان على رأس عمله الأثنين وفجر الثلاثاء، وفترة السفر كانت يوم الثلاثاء بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا. وتابع، جميع المشاريع التي تنفذ في الكويت يتم اجراء تحويلات لها وتعتمد من الادارة العامة للمرور، فالهيئة لا تجري التحويلات منفردة، وحدوث تجمعات في بعض التحويلات المرورية في موسم أمطار شديدة فهذا ليس نهاية العالم خاصة في ظل تنفيذ مشروعات تنموية نسابق الزمن لانجاز تلك الخطة التنموية التي أشادت بها جهات الدولة.

وأضاف، نفتخر بالانجازات التي تتم، وهناك مشاكل نواجهها لكن القطار يسير دون توقف، من أجل ادخال المشاريع في حيز الخدمة، منوها الى أنه غير صحيح أنه قيل لي لا تسافر ولا يوجد اثبات على ذلك.

ولفت الى أنه تم الاتصال بي من مكتب الوزير، ووزير الأشغال يعلم بأني مسافر، وأنبت عني مدير ادارة لحضور الاجتماع وأناب عني اثنين من المديرين في هذا الاجتماع.

وأشار الى أن تصميم شبكات الصرف في العالم لا يتم تصميمها على «كوارث» كونها تكلف مبالغ مرتفعة جدا.

