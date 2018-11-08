وطن النهار

حصل مستشفى الصباح ومستشفى ابن سينا على الاعتماد الوطني الكامل بجودة الخدمات الصحية، حسب التقييم التكميلي من اللجنة العليا للاعتماد. وقال مدير مستشفى الصباح د. عبدالرحمن العنزي في تصريح صحافي: ان المستشفى نجح في الحصول على الاعتراف الوطني كاملاً بعد اجتيازه جميع معايير السلامة، وبعد أن قام مدققو الاعتماد بالتدقيق على معايير السلامة في التقييم التكميلي، حيث وجدته مستوفيا لجميع الشروط، مشيدا بجهود كل العاملين بالمستشفى للوصول الى الاعتماد، مثمنا دعم وزير الصحة د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا ومدير منطقة الصباح الطبية د. عبدالعزيز الفرهود في الوصول الى هذا النجاح. من جانبه، اكد مدير مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية د.محمد العجمي ان حصول المستشفى على «الاعتماد الوطني» الكامل بجودة الخدمات الصحية جاء بفضل الله، ثم جهود كل العاملين من رؤساء اقسام و أطباء وهيئة تمريضية وفنيين و اداريين وفريق تحسين الجودة بالمستشفى وفريق الدعم الفني في ادارة الجودة والاعتماد وغيرهم ممن عملوا بروح الفريق الواحد للوصول الى هذا المستوى والنجاح، لافتا في الوقت ذاته الى ان مستشفى العدان يشهد طفرة نوعية في جودة الخدمات الصحية، خاصة فيما يتعلق بحلول ومؤشرات السلامة، شاكرا وزارة الصحة ممثلة في الوزير د. باسل الصباح والوكيل د. مصطفى رضا وادارة منطقة الصباح الطبية برئاسة د. عبدالعزيز الفرهود لتذليل جميع العقبات من أمامنا.

