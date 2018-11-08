وطن النهار

قالت اللجنة المشرفة على قرية صباح الأحمد التراثية إن الموسم السادس من فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي سيكون حافلا بالعديد من الأنشطة التراثية والفنية والرياضية والدينية والترفيهية التي ستقام في القرية والتي ستفتح أبوابها لاستقبال روادها من المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في الثلاثين من الشهر الحالي.

وأشارت اللجنة في تصريح صحافي عن فتح باب الحجوزات في فندق الموروث الشعبي والاستراحات التراثية أمام المواطنين وأبناء مجلس التعاون الخليجي.

من جهته دعا سيف الشلاحي مدير قرية صباح الأحمد التراثية كل من يرغب بالحجز سواء في فندق الموروث الشعبي أو الاستراحات التراثية التوجه الى مكتب الحجز في متحف السيارات القديمة في منطقة الشويخ خلال يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الرابعة الى الساعة التاسعة مساء، الى جانب توافر اجراءات الحجوزات في فندق القرية التراثية طوال أيام الأسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة العاشرة مساء.

