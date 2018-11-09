آخر النهار

رفضت محكمة منطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، الطلب المقدم من المحامي جون مارك فيديدا من أجل منح موكله سعد لمجرد السراح المؤقت. وكان المحامي الفرنسي فيديدا، تقدم يوم الخميس الماضي، بطلب الى النيابة العامة في المحكمة المذكورة، من أجل منح السراح المؤقت لموكله، وأكد استعداد لمجرد لتقديم مبلغ مالي كبير مقابل معانقة الحرية. وكان المبلغ المالي المقدم من لمجرد، يفوق المبلغ المالي الذي تقدم به في قضيته الأولى الخاصة بالشابة الفرنسية لورا بريول حسبما جاء في جريدة «المغرب اليوم»، مشددًا على أن المعطيات الأخيرة التي توصل اليها. التحقيق ليس في صالح لمجرد يشار الى أنّ المحكمة قررت في جلستها السابقة، حصول مواجهة في الجلسة المقبلة بين سعد المجرد والفتاة التي اتهمته باغتصابها تحت تأثير المخدّر، بعد أن كانت قد استمعت الى شهادة الضحية وبعض الشهود، من بينهم موظفو الفندق الذي وقعت فيه الحادثة، من بينهم الموظف الذي أكد مشاهدته للفتاة وهي تهرب باكية من غرفة سعد في مدينة سان تروبيه.

