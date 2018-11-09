آخر النهار

شدد رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي الفنان احمد السلمان على أهمية اختيار مسرحية صدى الصمت ضمن اهم عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي وذلك حسب استفتاء اجرته اللجنة المنظمة للمهرجان والذي وصفه السلمان «المهرجان الاهم الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية ويعتبر موعدا متجددا مع ابداعات المسرح العالمي».

وقال الفنان احمد السلمان: أعلنت ادارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي برئاسة د. سامح مهران عن نتائج التصويت الالكتروني لاستفتاء أفضل ثلاثة عروض عربية شاركت بدورة اليوبيل الفضي، والتي عقدت في الفترة من 10 وحتى 21 سبتمبر الماضي، وقد حظت عروض «مروح ع فلسطين» - فلسطين و«صدى الصمت» دولة الكويت و«هاملت بعد حين» المملكة الأردنية، بالترتيب على أعلى الأصوات في ذلك الاستبيان الذى يرسخ مكانة وقيمة تلك العروض وبالذات مسرحية صدى الصمت -.

وقال رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي: ونشير هنا الى أن ادارة المهرجان قد نوهت من قبل أن ذلك الاستفتاء ليس بديلا عن التقييم والجوائز بل لمعرفة اتجاهات المتابعين من الجمهور والمسرحيين حول العروض المختارة، وقد شارك بالتصويت «532 خمسمائة واثنان وثلاثون»، وقاموا بترشيح ثمانية عروض تنافست على المراكز الثلاثة الأولى وجاءت النتائج متقاربة بشكل كبير فبين صاحب المركز الأول والثامن 3% «ثلاثة فى المائة» فقط من اجمالى عدد الأصوات:

واليكم نتيجة التصويت حسب موقع المهرجان: «مروح ع فلسطين» فلسطين (15%، 108 اصوات)، «صدى الصمت» الكويت (13%، 93 صوتاً)، «هاملت بعد حين» الأردن (13%، 91 صوتاً)، «الخادمتان» المغرب (12%، 88 صوتاً)، «ليلك ضحى» الامارات (12%، 84 صوتاً)، «صولو» المغرب (12%، 84 صوتاً)، «العنف» تونس (12%، 83 صوتاً) و«رائحة حرب» العراق (12%، 82 صوتاً). ومن ناحيته اشار مخرج وبطل مسرحية صدى الصمت الفنان فيصل العميري بقوله: مسرحية صدى الصمت هي محصلة جهود فريق عمل من ابناء فرقة المسرح الكويتي. وتعاون متميز بين مع المبدع العراقي الراحل الكاتب قاسم مطرود. وكانت هذه المسرحية قد فازت بأربع جوائز في مهرجان الشارقة الخليجي. بالاضافة لجائزة القاسمي الشيخ الدكتور سلطان القاسمي كافضل عرض مسرحي في مهرجان المسرحي العربي في دورته الثامنة. وشارك في بطولة المسرحية كل من الفنانين سماح وعبدالله التركماني وعلي الحسيني وقام بتصميم السينوغرافيا الفنان فيصل العبيد. وتابع الفنان فيصل العميري: وامام النجاحات المتميزة التي يحصدها هذا العرض وبدعم من فرقة المسرح الكويتي وايضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب متمثلا بقطاع الفنون وايضا ادارة المسرح فاننا امام مجموعة من الدعوات الرسمية لعدد هام من المهرجانات المسرحية العربية والدولية على مدى العام الحالي والمقبل. من اجل تقديم جوانب من اشراقات المسرح في الكويت الحبيبة.

