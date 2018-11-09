آخر النهار

يستضيف البرنامج الحواري الأسبوعي «بالعربي مع غالب» غدا السبت د. سمير فهد الزنكي مدير ادارة العلوم والتكنولوجيا بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، عبر حوار يجمعه مع الاعلامي غالب العصيمي الذي سيحاوره في عدد من القضايا المتعلقة في الأبحاث العلمية والأمن والغذائي والتخزين، ويترأس فريق العمل د. محمد منيف العجمي، اخراج سعد القحطاني ومشعل الشمري.

وسيتطرق الزنكي الى تسيد دولة الكويت في المرتبة الأولى عربيا في الأمن الغذائي قبل عام والتراجع الى المرتبة الثانية هذا العام، مفهوم الأمن الغذائي، مجالات الانتاج والتخزين والتوزيع، الثروة الحيوانية، استيراد الأغذية من الخارج، دور المزارع المحلية، الحيازات الزراعية.

كذلك سيتناول الزنكي قضايا أخرى متعلقة في الأمن الغذائي مثل استصلاح الأراضي، دور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع الجهات المعنية مثل البلدية، سلامة المنتجات الغذائية، المختبرات والرقابة، التغليف والتعبئة، الوعي والثقافة الغذائية، الرؤية المستقبلية للمنتجات الاستهلاكية، ترشيد استهلاك المياه. تتخلل الحلقة تقارير تلفزيونية مع المواطنين حول الأمن الغذائي، الى جانب تقرير حول رأي مختص الأمن الغذائي د. انتصار الشامي مدير ادارة الأمن الغذائي بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، وتقرير آخر حول الأمن المائي مع المهندس خليفه الفريج الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء.

