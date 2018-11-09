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أحلام حسن حصلت على درجة الدكتوراه


حصلت الفنانة المتميزة احلام حسن على درجة الدكتوره يوم امس الأول من جامعة الاسكندرية، في الفلسفة في الاداب عن الدرامات المسرحية، حيث حملت رسالتها عنوان مسرح اسماعيل عبدالله بين التراث والتجديد «دراسة في النص والعرض الاماراتي» وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذ د. اسامة ابوطالب استاذ باكاديمية الفنون المسرحية بالقاهرة رئيسا والاستاذة الدكتورة صوفيا عباس مشرفة على الرسالة وأ. د. رانيا فتح الله - عضوا وحري بالذكر ان الفنانة احلام حسن تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية مادة التمثيل والاخراج. وهي حاصلة على الماجستير بالتمثيل والاخراج من لبنان.


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