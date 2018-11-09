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انتهت المطربة ميس العايش، ملكة جمال المغرب 2018 من تصوير كليب أغنية «حب ده إيه» المقرر طرحها خلال أيام على عدد من القنوات.

وتتعاون ميس في الأغنية مع الشاعر والمخرج عبدالمنعم ربيع الذي يتولى اكتشافها وإنتاج أول ألبوماتها.

الذي يتميتز بالتنوع في طريقة الكلمات والألحان والمزيكا ويحمل عدداً من الأغاني من ضمنها «حب ده إيه» و«متحسبلهاش» و«هوا حبيبي» و«ابن اللعيبة» و«جت كده منك» و«خيرها في غيرها»، ومن المقرر طرحه في الأسواق قريبًا. ومن ناحية أخرى، أكد مخرج الكليب عبدالمنعم ربيع أنه قام بتدريب ميس قبل غناء الكليب حوالي 15 يومًا مع الأسود والنمور في السيرك القومي، تحت إشراف لوبا الحلو مدربة الأسود، ويراهن عليه بقوة لأنه يعتبر أول أعمالها في مصر.

