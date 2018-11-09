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نفى الفنان أمير كرارة ما نشر وأُعلن عنه أخيراً عن تعاقده على بطولة فيلم «حملة فرعون»، للمنتج محمد السبكي وقال كرارة في تصريحات إعلامية «لم أتعاقد على بطولة «حملة فرعون»، وكل ما أعلن وأشُيع حول هذا التعاقد غير صحيح على الإطلاق.. وأكد أن السبكي عرض عليه بطولة الفيلم لكنه أرجأ الأمر برمته حيث انه مشغول الآن بالتحضير للجزء الثالث من مسلسله الشهير «كلبش»، والذي يعتزم أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقال: التحضيرات وجلسات العمل التي أجريها الآن وبشكل مكثف من اجل الاستعداد للمسلسل الذي سيعرض في السياق الدرامي العام المقبل تجعلني لا أفكر في الانشغال بأي أعمال فنية أخرى.

وكان المنتج محمد السبكي، قد أعلن انه بصدد التحضيرات النهائية للفيلم وسوف يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد ان أمير كرارة هو بطل الفيلم وانه وقع العقد بالفعل كما انه تعاقد مع المخرج بيتر ميمي أيضا ليكون هو مخرج «حملة فرعون» محاولة لتكرار تجربة حرب كرموز الذي ضم الثلاثي السبكي منتجاً وكرارة بطلاً وميمي مخرجاً وحقق الفيلم نجاحاً جماهيريا هادراً وتجاوزت إيراداته حاجز الـ50مليون جنيه مصري إلى جانب النجاح الفني والإشادة النقدية.

ونفى السبكي ما تردد عن مشاركة الفنان محمد رمضان لأمير كرارة في بطولة الفيلم وقال في تصريحات خاصة لـ «النهار» لم أتعاقد مع رمضان لبطولة «حملة فرعون» ولكني تعاقدت معه بالفعل على بطولة فيلمين مختلفين وأمير هو البطل المناسب وحده للفيلم لأنه الشخص الأمثل لتقديم هذه النوعية من الأعمال التي تحتوي على العديد من مشاهد الاكشن خاصة ان الفيلم سيكون على غرار الأفلام العالمية وسنجلب له متخصصين أجانب وعالميين في تنفيذ هذه المشاهد الصعبة والخطرة وأكد انه لم يستقر حتى الآن مع المخرج بيتر ميمي على باقي أبطال الفيلم خاصة العنصر النسائي لكن قريبا جدا ستعلن التفاصيل الكاملة للفيلم.

اما المفاجأة الثانية والتي أسهمت بقدر كبير في مزيد من الجدل حول هذا الفيلم فكانت على لسان المخرج بيتر ميمي الذي نفى هو الآخر تعاقده أو مسؤوليته عن حملة فرعون رغم ما قاله وأكده السبكي انه تعاقد معه بالفعل وأنهم بصدد التحضيرات والتجهيزات من اجل بدء التصوير قريبا «ميمي» قال مندهشاً فوجئت بتصريحات محمد السبكي- الذي يسعدني التعاون معه- بخصوص هذا الفيلم لكني وبشكل حقيقي لم يحدث بيننا تعاقد فعلي أو تحضيرات لهذا العمل!!

وحتى كتابة هذه السطور لايزال الجدل حول هذا الفيلم قائماً والحقيقة غائبة وسط هذه الأقوال والتصريحات المتضاربة والمتناقضة ويظل الشيء والأمر الوحيد المؤكد هو أن «حملة فرعون» مأخوذ عن التحفة السينمائية الشهيرة «الساموراي السبعة» لفنان السينما الياباني العالمي الكبير «أكيراكيروساوا» وكتب له السيناريو والحوار المؤلف كريم حسن بشير الذي أكد انه لا يخشى من المقارنة بين فيلمه وفيلم «شمس الزناتي» الذي قدمه الفنان عادل إمام والمخرج سمير سيف في بداية التسعينيات من القرن الماضي وحقق نجاحاً تجارياً مدوياً وكان أيضا مأخوذاً عن «العظماء السبعة» ولم ينكر صناعه وقتها هذا الاقتباس.

ورغم نفي المخرج بيتر ميمي إخراج «حملة فرعون» ألا أن كاتب السيناريو كرمى حسن بشير أكد أن القصة والمعالجة السينمائية كتبها بيتر ميمي وأكد أيضا انه عقد عدة جلسات عمل معه لمناقشة تفاصيل السيناريو وهذا ما يزيد الأمر تعقيداً حول هذه الفيلم ولم يبقى ألا أن نشير أن فيلم «العظماء السبعة» لكيروساوا سبق وأن قدمته السينما العالمية أكثر من مرة وبمعالجات ورؤى متعددة والتي كان أبرزها بالطبع الفيلم الأميركي «العظماء السبعة» الذي قام ببطولته يول براينر في بداية سبعينيات القرن الماضي

