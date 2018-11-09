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يذهب النجم الهندي شاروخان الى منطقة اضافية ومتجددة في رصيده الفني من خلال فيلمه الجديد «زيرو« حيث يجسد شخصية قزم في مزج متطور بين الحرفيات والتقنيات السينمائية التي تذهب اليها السينما الجديدة مع اشتغال عالي المستوى من قبل شاروخان وهو يجسد تلك الشخصية باقتدار وتميز واضحين . ونشير هنا الى ان جملة الكتابات النقدية بالذات من نقاد السينما الهندية اكدوا بان هذه التجربة تعتبر تحولا كبيرا في مسيرة هذا الفنان الاسطورة . ونظرا لان الفيلم صورت مشاهده كثيرة منه في دبي فقد احتفت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بفيلم شاروخان الجديد، من خلال نشرها عدداً من الصور والبوسترات الخاصة به، عبر حسابها على موقع تويتر، في دلالة على طبيعة العلاقة التي تربط شاروخان بدبي، والذي سبق له أن استعرض تجربته في تصوير أفلامه في دبي .

وذلك خلال كليب قصير، حيث اعتبر النجم الهندي أن «دبي تعد أفضل وجهة لإنتاج أفلام بوليوود»، مبيناً أنها استطاعت كسب سمعتها الطيبة بفضل اتباعها لطريقة عمل صحيحة، وتعاملها مع صناع الأفلام وفق شروط مرنة . ونذهب الى فيلم زيرو حيث يتعاون شاروخان في فيلمه الجديد مع المخرج أناند إل. راي، ويشاركه البطولة عدد كبير من نجوم بوليوود، من بينهم كاترينا كييف وأنوشكا شارما وكاجول وعاليا باهات، يلعب شخصية القزم «راج» والمشغول طوال الوقت في البحث عن الحب، ليجد نفسه مرتبطاً بفتاة الجميع يرغب بالارتباط بها . وذلك من دون أن يكون مجبراً على تقديم أي شيء في المقابل.

ووفق التقارير القادمة من الهند، مثّل هذا الفيلم الذي تولى تأليفه هيمانشو شارما، تحدياً كبيراً للمخرج ولشاروخان نفسه . حيث اضطر إلى بذل جهد كبير نفسياً وجسدياً، حيث وصف بأن هذا «الدور كان من الأصعب في مسيرة شاروخان«، فيما نقلت صحيفة «ميد داي» الهندية عن المخرج قوله: «إن الأداء المميز الذي قدمه شاروخان في الفيلم قد أدهشني»، مبيناً أن الفيلم، والمقرر أن يعرض في الصالات في منتصف الشهر المقبل، كان تحدياً كبيراً بالنسبة له كمخرج، ولشاروخان أيضاً، حيث تسبب في استنزافه جسدياً ونفسياً . «زيرو« مثل التعاون الأول بين شاروخان والمخرج أناند إل. راي، والذي وصف هذه التجربة بالممتعة، مبرراً ذلك بحبهما الكبير للسينما. وقال:شاروخان ممثل مذهل، ومتفانٍ حقاً، وأعترف أنه جعلني أعمل بجد أكبر.

