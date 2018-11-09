مرأة

تعاني الكثير من الأمهات من عدم رغبة الأطفال في تناول الوجبات الصحية ورغبتهم في تناول الأغذية الصناعية ما يضر بصحتهم ونموهم، ولأن تغذية الطفل بالإغذية الصحية مسؤولية الأم فهذا يجعلها تبحث عن وسائل وطرق تساعدها على تغذية الطفل بالأطعمة الصحية والخالية من المواد الصناعية.

تقدم بعض النصائح الغذائية لتساعدي طفلك على تناول الوجبات الصحية ليحظى بنمو صحي وسليم بعيدًا عن أخطار الوجبات الصناعية:

التشجيع

من الأمور الهامة تربويًا أن يلاحظ الطفل التشيجع والمكافأة عند قيامه بعمل جيد، لذلك استغلي ذلك الأمر وقومي بتشجيع طفلك على تناول الوجبات الصحية عن طريق تقديم مكافأة رمزية له حتى يتناول الطعام رغبة في الحصول على المكافأة.

حجم الطبق

يفضل الأطفال تناول الوجبات ذات المظهر الجيد لذلك قومي بتقديم الطعام الذي يرفضه طفلك عن طريق تزيين الطبق بالخضراوات الملونة حتى يشتهي طفلك تناول هذه الوجبة الشهية.

اختيار الوقت

بعض الأطفل لا تفضل تناول الوجبات الصحية ولذلك يجب اختيار الوقت المناسب لتقديم الطعام الصحي، فقومي بتقديم الطعام الصحي والذي لا يفضله طفلك في الأوقات التي يشعر فيها بالجوع حتى لا يرفضها.

تناولي الطعام معه

أنتِ وزوجك بالنسبة للطفل قدوة يحب أن يقوم بما تقومون به، لذلك قومي بمشاركة طفلك المهام التي ترغبين في أن يقوم بها كتناول الأغذية الصحية، وذلك عن طريق السماح لطفلك بتحضير طبقه بنفسه، سيكون لذلك أثر نفسي رائع على الطفل كما سيعزز من ثقته بنفسه.

الخيال

يمكنكِ تنمية خيال الطفل واستغلاله ليتناول الوجبات الصحية، كأن تقولي له أن بطله الكرتوني المفضل يتناول تلك الوجبة الصحية ولذلك أصبح قوياً.

