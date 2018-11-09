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مرأة

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قصه المهر الجائع


كان هناك مهر «يعيش مع امه ولا يفترقان أبدا» ويأكلون من ارضهم التي يعيشون عليها، ولكن لا يستطيع احد الاقتراب من ارضهما، ففي يوم من الأيام فكر المهر أن يترك ارضه لأنه مل من العيش فيها، فاخبر امه فحزنت الأم حزنا شديدا فقالت له: هذه ارضنا التي نعيش فيها ولا يمكن أن نتركها، ولكن المهر لم يسمع كلام امه فقرر الرحيل.
فذهب المهر إلى مكان بعيد يبحث عن مكان جديد، وكلما وجد ارضاً منعه أصحابها من أن يجلس فيها، ونام في الصحراء جائعا «وسط رعب شديد من الحيوانات المفترسة، وفى الصباح استيقظ المهر الصغير، وجرى مسرعا» إلى امه وارضه، واخبرها بانه نادم على ترك ارضه التي تحميه ويأكل من خيراتها.


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