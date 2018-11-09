مرأة

منذ زمن بعيد.. كانت هناك شجرة تفاح في غاية الضخامة، وكان هناك طفل صغير يلعب حول هذه الشجرة يوميا، ويتسلق أغصانها ويأكل من ثمارها... وبعدها يغفو قليلا لينام في ظلها.

كان يحب الشجرة وكانت الشجرة تحب لعبه معها، مر الزمن وكبر هذا الطفل وأصبح لا يلعب حول هذه الشجرة بعد ذلك.

وفي يوم من الأيامرجع هذا الصبي وكان حزينا فقالت له الشجرة: تعال والعب معي .

فأجابها الولد: لم أعد صغيرا لألعب حولكأنا أريد بعض اللعب وأحتاج بعض النقود لشرائها .

فأجابته الشجرة: أنا لا يوجد معي أي نقود ولكن يمكنك أن تأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه ثم تحصل على النقود التي تريدها.

الولد كان سعيدا للغاية فتسلق الشجرة وجمع جميع ثمار التفاح التي عليها ونزل من عليها سعيدا.

لم يعد الولد بعدها .

كانت الشجرة في غاية الحزن بعدها لعدم عودته.

وفي يوم رجع هذا الولد للشجرة ولكنه لم يعد ولدا بل أصبح رجلا.

وكانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته وقالت له: تعال والعب معي.

ولكنه أجابها وقال لها: أنا لم أعد طفلا لألعب حولك مرة أخرى فقد أصبحت رجلا مسؤولا عن عائلة.

وأحتاج لبيت ليكون لهم مأوىهل يمكنك مساعدتي بهذا.

قالت الشجره :آسفة، فأنا ليس عندي لك بيت ولكن يمكنك أن تأخذ جميع أفرعي لتبني بها لك بيتا.

فأخذ الرجل كل الأفرع وغادر الشجرة وهو سعيد.

وكانت الشجرة سعيدة لسعادته ورؤيته هكذا ولكنه لم يعد إليها.

وأصبحت الشجرة حزينة مرة أخرى.

وفي يوم حار جدا عاد الرجل مرة أخرى وكانت الشجرة في منتهى السعادة.

فقالت له الشجرة: تعال والعب معي.

فقال لها الرجل أنا في غاية التعب وقد بدأت في الكبروأريد أن أبحر لأي مكان لأرتاح، هل يمكنك إعطائي مركبا.

فأجابته يمكنك أخذ جزعي لبناء مركبكوبعدها يمكنك أن تبحر به أينما تشاءوتكون سعيدا.

فقطع الرجل جذع الشجرة وصنع مركبه وسافر مبحرا ولم يعد لمدة طويلة جدا.

أخيرا عاد الرجل بعد غياب طويل وسنوات طويلة جدا.

ولكن الشجرة أجابت وقالت له : آسفة يا بني الحبيب ولكن لم يعد عندي أي شئ لأعطيه لك.

ولكن لم يعد عندي أي شئ لأعطيه لك.

وقالت له:لا يوجد تفاح.

قال لها: لا عليك لم يعد عندي أي أسنان لأقضمها بها.

لم يعد عندي جذع لتتسلقه ولم يعد عندي فروع لتجلس عليها.

فأجابها الرجل لقد أصبحت عجوزا اليوم ولا أستطيع عمل أي شئ .

فأخبرته : أنا فعلا لا يوجد لدي ما أعطيه لك .

كل ما لدي الآن هو جذور ميتةأجابته وهي تبكي.

فأجابها وقال لها: كل ما أحتاجه الآن هو مكان لأستريح به .

فأنا متعب بعد كل هذه السنون .

فأجابته وقالت له: جذور الشجرة العجوز هي أنسب مكان لك للراحة .

تعال تعال واجلس معي هنا واسترح معي .

فنزل الرجل إليها وكانت الشجرة سعيدة به والدموع تملأ ابتسامتها .

هل تعرف من هي هذه الشجرة .

إنها أبويك

