دوليه

اقترب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، من الاستمرار في منصب المدير الفني لريال مدريد، الذي يشغله حاليا بشكل مؤقت، بعد الفوز الكبير أول من امس في دوري أبطال أوروبا، بخماسية نظيفة، خارج قواعده، أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

وأكدت صحيفة «ماركا» المقربة من الفريق الملكي، أن سولاري، نجح في كسب ثقة لاعبي الفريق الأول، وإدارة النادي، التي أصبحت تخطط لاستمراره، بعد أن تعاقدت معه لقيادة ريال في 4 مباريات، قبل التعاقد مع مدرب جديد، خلفا لجولين لوبيتيغي. وأشارت إلى أنه إذا كان لوبيتيغي قد أقيل من تدريب الفريق، بعد الخسارة الضخمة بخماسية أمام برشلونة في الكلاسيكو، فإن خماسية الريال الليلة الماضية، تقرب سولاري من الاستمرار.

وأنهى ريال مدريد سلسلة النتائج المحبطة والفشل في هز الشباك والتي جعلته يتراجع للترتيب التاسع في الدوري قبل تولي سولاري المهمة بشكل مؤقت، ليحقق 3 انتصارات متتالية خلال 10 أيام، أعادت الضوء إلى جدران النادي الأبيض.

