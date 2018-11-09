loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإصابة تبعد هرنانديز وخيمينيز


أعلن أتلتيكو مدريد إصابة لاعبيه الفرنسي لوكاس هرنانديز والأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز في عضلات الفخذ خلال المباراة ضد بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا (2-0)، ما قد يمنعهما من الالتحاق بتجمع منتخبي بلديهما منتصف الشهر الحالي.
وأشار نادي العاصمة الإسبانية أول من امس الى أن «المدافع الفرنسي الذي أنهى المباراة وهو يشكو من آلام، يعاني من إصابة على مستوى عضلات حالب الفخذ الأيمن» دون أن يحدد مدة لغيابه.
في المقابل، أشارت صحيفة «ماركا» الرياضية الى أن هرنانديز سيغيب «لأسابيع عدة عن الملاعب».من جانبه، يعاني قلب الدفاع خيمينيز الذي استبدل مع انطلاق الشوط الثاني، لتجدد أصابة في الفخذ ألمت به الشهر الماضي، دون أن يحدد النادي فترة لغيابه. وانضم هرنانديز وخيمينيز الى قائمة المصابين والتي تضم بشكل خاص قلبي الدفاع المونتينيغري ستيفان سافيتش والأوروغوياني دييغو غودين اللذين غابا عن المباراة ضد دورتموند، ما سيضعف خط دفاع أتلتيكو بشكل كبير في مواجهة أتلتيك بلباو غدا في الدوري المحلي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة