دوليه

أعلن أتلتيكو مدريد إصابة لاعبيه الفرنسي لوكاس هرنانديز والأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز في عضلات الفخذ خلال المباراة ضد بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا (2-0)، ما قد يمنعهما من الالتحاق بتجمع منتخبي بلديهما منتصف الشهر الحالي.

وأشار نادي العاصمة الإسبانية أول من امس الى أن «المدافع الفرنسي الذي أنهى المباراة وهو يشكو من آلام، يعاني من إصابة على مستوى عضلات حالب الفخذ الأيمن» دون أن يحدد مدة لغيابه.

في المقابل، أشارت صحيفة «ماركا» الرياضية الى أن هرنانديز سيغيب «لأسابيع عدة عن الملاعب».من جانبه، يعاني قلب الدفاع خيمينيز الذي استبدل مع انطلاق الشوط الثاني، لتجدد أصابة في الفخذ ألمت به الشهر الماضي، دون أن يحدد النادي فترة لغيابه. وانضم هرنانديز وخيمينيز الى قائمة المصابين والتي تضم بشكل خاص قلبي الدفاع المونتينيغري ستيفان سافيتش والأوروغوياني دييغو غودين اللذين غابا عن المباراة ضد دورتموند، ما سيضعف خط دفاع أتلتيكو بشكل كبير في مواجهة أتلتيك بلباو غدا في الدوري المحلي.

