دوليه

قال الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مان يونايتد، إن شعورا غريبا انتابه خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وعاد بوغبا للمرة الأولى إلى ملعب فريقه السابق يوفنتوس، ليقود مان يونايتد لتحقيق الفوز بهدفين مقابل واحد. وسئل بوغبا عن إمكانية العودة إلى صفوف يوفنتوس من جديد، فقال في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «من يدري؟ أنا في مان يونايتد الآن، هناك الكثير من الأحاديث عن هذا الأمر، لكني سعيد باللعب لمان يونايتد».

وأضاف «الفوز كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا، لكن جماهير يوفنتوس رحبت بي ترحيبًا حارًا، لم أحتفل لأني شعرت بشعور غريب، لقد نظرت حولي ورأيت الكثير من الناس التي أعرفها، لعبنا أمام فريق رائع وكان علينا الفوز».

وتابع النجم الفرنسي «العودة هنا كانت رائعة، على الرغم من أن دخولي لغرف ملابس الفريق الخصم كان أمرًا غريبًا، دائمًا ما كنت أتواجد في غرفة يوفنتوس».

واختتم بوغبا تصريحاته بالقول «رد فعل الجماهير حرك بداخلي الكثير، أنا أفتقدهم وأفتقد الكرة الإيطالية، كان أمرًا رائعًا أن أعود لهذا الملعب حيث بدأت اللعب والفوز بالألقاب الكبيرة».

