ثقافة

تحل أواخر الشهر المقبل ذكرى أحد فرسان المسرح الكويتي الفنان الراحل حسين صالح الذي ولد في 25 ديسمبر 1931 في فريج الحدادة في شرق، وهو شقيق الفنان عبدالعزيز الحداد. حصل على دبلوم الهندسة الميدانية من المعهد البريطاني في القاهرة، وأنشأ مدرسة أهلية مسائية خاصة لمحو الأمية، كما أسس مؤسسة النهضة الكويتية للإنتاج الفني. يعتبر الحداد أحد مؤسسي فرقة المسرح الكويتي وتولى رئاستها مرتين، وكانت مسرحية ناس وناس 1966، أول عمل يشارك فيه مع الفرقة مؤلفاً وممثلاً من تأليف وإخراج الراحل محمد النشمي، وكذلك عتيج الصوف ولا جديد البريسم 1967، من تأليفه وإخراجه. وكون مع النشمي ثنائياً رائعاً، أثمر العديد من الأعمال منها: خبير اسكت، وفرحة العودة، وتقاليد.

أيضًا ترأس فرقة المسرح الحر نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي. شارك الحداد بالتمثيل في عدد من الأعمال، منها مسرحيات النمر الوردي، جنون البشر، المتوحشة، صقر قريش، اغنم زمانك، ابن جلا، وتمثيليات: الصراع، الساق المبتورة، من المتهم؟، الصوت الثاني، لعبة القدر، حيرة البداية، ومسلسلات: زمن الاسكافي، بيت أبوخالد، رحلة عذاب، ابن الحطاب، محكمة الفريج، شرباكة، والانحراف.

وإلى جانب التمثيل ألف وأعد عشرات المسلسلات والمسرحيات، منها: بيوت الناس، نورة، إمبراطور يبحث عن وظيفة، مخروش طاح بكروش، علاء الدين، الأشجار تموت واقفة، السدرة، سهارى، لعبة حلوة، زيارة، التالي ما يلحق، شياطين المدرسة، بوسند في باريس، وسكانه مراته مع فرقة المسرح الشعبي عام 1964، وهي من إخراج عبدالرحمن الضويحي الذي شارك في إعدادها، وتعتبر باكورة أعمال الفرقة. كما أخرج مسرحيات عدة منها: التالي ما يلحق، زيارة، سهارى، عالم رجال ونساء، عشت وشفت، اغنم زمانك، الجوهرة والصياد، النواخذة، لعبة حلوة، مشروع زواج، أشرايكم يا جماعة، عضني وأعضك، وغرفة بوصالح.

وكان له حضور مميز كمخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1969 من خلال مسرحية من سبق لبق من بطولة حسين عبدالرضا.

يضاف إلى ما سبق أنه كان من أكثر الفناين ولعًا بالتراث الشعبي فأعاد إحياءه واستثماره في أعماله.

وحصل الفنان الراحل خلال مشواره على العديد من دروع التكريم وشهادات التقدير، منها درع فنان المسرح الأول في الاحتفال بيوم المسرح العربي عام 1977، كما كرم في المهرجان المسرحي للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج في دورته الرابعة في البحرين العام 1995، ومن فرقة المسرح الشعبي عام 1996، بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس الفرقة، وتوفي الحداد عن 69 عاماً في 18 مارس 2000 تاركًا إرثًا يزيد عن مائة وخمسين عملًا ما بين التمثيل والتأليف والإخراج.

ومن أقواله:

الثقافة ضرورية للفنان، حتى يكون على دراية تامة بجميع الأدوار.

أكره في حياتي الفنان الحاقد والحاسد.

لابد من الاهتمام بالمسرح، لأنه يرفع من قيمة الفنان المسرحي.

الممثل المقلد لا يظهر عليه شيء جديد عندما يقلد شخصية معينة.

الفنان المتميز لا بد أن يتحلى بأخلاق عالية ويحترم الفنانين والجمهور.

