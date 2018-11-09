ثقافة

إدمان التعامل مع الأجهزة الإلكترونية لدى الطفل.

حسان نبيل محرم.

دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع .

يضم هذا الكتاب بين دفتيه البحث الفائز في مسابقة الشيخ عبد الله مبارك الصباح للإبداع العلمي 2016 - 2017، حيث يغطي جانباً مهماً تفتقر إليه زوايا المكتبة الكويتية والعربية في هذا المجال.

وقدّمت د. سعاد الصباح للكتاب كعادتها في الأبحاث الفائزة بالمسابقة- بمقدمة موجزة أكدت فيها أن المسابقة موجهة للمبدعين العرب من جيل الشباب منذ ما يقارب ربع قرن، في الوقت الذي تكاد تغلق فيه أبواب النشر أمام مواهب الإبداع العربي.

وذكرت أن استحداث جوائز عبد الله المبارك للإبداع العلمي، بوابة لدخول عشرات المبدعين في العلوم والآداب إلى عالم النشر، إذ تنال الأعمال الفائزة ما تستحق من اهتمام بالنشر والتكريم المادي والمعنوي، وهو ما يشكل حافزاً لجيل الشباب على العطاء والتفوق.

الكتاب مكوّن من 3 فصول وفي كل فصل عدد من الأبحاث المستفيضة؛ فضلاً عن التقديم والملخص والمقدمة، وكذلك موضوع الدراسة وإشكاليتها وأهميتها ومفاهيمها.

تناول الباحث في الفصل الأول ماهية اللعب وألعاب الفيديو، وفي الفصل الثاني تحدث الباحث عن تكنولوجيا المعلومات وأطفال الجيل الرقمي والافتراضي، وأما الفصل الثالث فبحث الألعاب الإلكترونية وأساسياتها، وخلص الباحث إلى استنتاجات وخاتمة، وأثبت في النهاية سرداً للمراجع.

اعتمد الكاتب على كمّ هائل من المصادر والمراجع، واتسم البحث بالجنوح نحو الأكاديمية في طريقة التوثيق وتقسيم الفصول مدعماً بالصور.

ويشير الكتاب إلى أن مجموعة من العناصر تجعل الألعاب الالكترونية مميزة ومختلفة عن وسائل الاعلام الأخرى منها: التفاعلية، مستوى النشاط، والتأثيرات الصوتية والمرئية التي توفرها اللعبة، ووجود هدف للعبة ووجود قواعد للعبة وكذلك الواقعية.

إن دمج هذه العناصر مع بعضها يجعل هذه الألعاب أكثر إثارة ومتعة وإدمانا، بحيث يعد مزج وتفاعل قواعد اللعبة وخيالها من أهم مميزات ألعاب الفيديو ويتضح هذا التفاعل في كثير من جوانب اللعبة، كتصميم الألعاب نفسها، والطريقة التي يستخدم بها اللاعب ألعابه، حتى تساوى الكبير والصغير أمام هذه الألعاب التي تعدت كونها تجدب الصغار.. فلم يعد يخجل كبير السن من لعبها والتفاعل معها.

يقع كتاب (إدمان التعامل مع الأجهزة الإلكترونية لدى الطفل) في ما يقارب 290 صفحة من القطع المتوسط بألوان داكنة، وصورة تعكس الحياة الرقمية التي يعيشها إنسان هذا العصر في سباق مع الأجهزة الإلكترونية والتطور التقني الهائل.

