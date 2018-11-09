ثقافة

لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا الخاص. النهار تحتفي هنا بتجارب المبدعين وبداياتهم.. وفيما يلي دردشة مع الكاتبة الجزائرية وهيبة سقاي:

هل تذكرين أول كتاب وقع في يدك؟

نعم اذكر..كان ذلك في الخامسة من العمر..كان كتاب قصّة صاحبة الرداء الأحمر بالّلغة العربية، عن المكتبة الخضراء للأطفال.

جائزة.. أو كلمة.. شجعتك على مواصلة الطريق؟

والدي هو من شجعني على مواصلة الطريق.. يعتبر رحمه الّله من أوائل مدرّسي اللّغة العربية في الجزائر، منذ استقلال البلد سنة 1962.

كاتب ترك بصمة مهمة عليك؟

كنت و أنا في فترة المراهقة و الشباب، أقرأ كثيرا للكاتبة غادة السمّان بالعربية، و كذا مؤلفات بوليسية مترجمة للفرنسية، للكاتب الأميركي Enid Blyton.

كيف نشرت أول نص لك؟

و أنا في الجامعة شاركت في مسابقة الخاطرة الرومانسية.. كنت الطالبة العلمية الوحيدة المشاركة في هكذا مسابقات أدبية..فزت بالجائزة الأولى..ونشر لي حينها المعهد الأدبي المنظّم للجائزة، خاطرتي بجريدة الشعب الجزائرية سنة 1987 .

كيف تفهمت الأسرة رغبتك أن تصبحي كاتبة؟

في الحقيقة، كانت عائلتي مهتمة أكثر بدراستي العلمية..كانت تعتبر ميولاتي الأدبية مجرد هواية، أمارسها من أجل الترويح عن النّفس، لا غير.

هل هناك أصدقاء شجعوك؟

عدا أبي، لم يشجّعني أحد..في بلدي لا يشجّعون أصحاب المواهب الأدبية..التشجيع حكر على العلميين الواقعيين الأذكياء، لا على الأدباء الحالمين السّذج.

ما هي طقوسك مع الكتابة؟

هذه النقطة تطّرقت لها في مقدّمة مجموعتي القصصية القادمة، والتّي سترى النّور قريبا..سألّخصها فيما يلي..عندما انخرط في الكتابة..أكون منهمكة ومهتمّة أكثر بالفكرة التّي تشغلني..بقوالب الكتابة و الأدوات الفنيّة المناسبة لكي يخرج النّص في حالة جميلة و حلّة بهيّة..أشيّد لأغلب قصصي صرحا من الحوادث و المصادفات التّي أتعرّض لها شخصيا في حياتي اليومية...فيسعفني الوحي و الإلهام في غضون دقيقة، و أخلق جوّ القصّة التّي أريد وضعها، بشخصياتها و بكّل تفاصيلها..

غالبا ما ينتابني هذا الوحي و أنا أسير في الطريق، أو و أنا أتحّدث مع شخص ما، أو و أنا ألاعب أبناء أخي، أو و أنا أصغي إلى وصلة موسيقية..

في أغلب الأوقات، تراني أنفرد بنفسي في غرفتي عند الغروب أو ليلا..و أحاول أن أتذّكر ما اختلج في نفسي من مشاعر نحو أغرب أناس صادفتهم في حياتي..ثّم أتخيّل ما يحدث عندما تتلاطم مطامعهم، بوجهات نظرهم المختلفة المتعدّدة..و هكذا أخلق الشخصيات، و أخلق الموضوع..

تجربة أول كتاب نشرته؟

كانت تجربة رائعة باتّم معنى الكلمة..سمحت لي بخوض غمار ميدان كنت أجهل عنه الكثير..تعّلمت ما لم أكن أحلم بتعّلمه، و صادفت بمقتضى هذه التجربة الفريدة من نوعها، أشخاصا قمّة في الروعة.. ولدت مجموعتي القصصية الأولى حلم حياتي في القاهرة في دار النّسيم، تحت إشراف النّاشر المبدع أشرف عويس، في أبريل الماضي. وستليها إن شاء اللّه- أخت لها قريبا..لن أفصح عن عنوانها..سيظّل مفاجأة جميلة للقرّاء و للأصدقاء على حّد سواء.

ماذا تعني لك الجوائز؟

تعني لي كمّا هائلا من التشجيع و التشريف والتعريف بالأدباء الصاعدين..هي أيضا مكافأة على مجهودات بُذلت و كُرِّست في سبيل النهوض بالمبادرة الأدبية..هذا إن كانت جوائز المسابقات نزيهة، تسلّم لمن هو جدير بها..جوائز بعيدة كّل البعد عن السيّاسة و الجهوية و المحسوبية.

كتاب تمنيت كتابته؟

تمنيت لو كنت أنا كاتبة رواية أنا كارينينا للكاتب الرّوسي.. رواية أعشقها، قرأتها باللغات الثلاث..العربية و الفرنسية و الإنكليزية.

عمل تخططين لإصداره قريبًا؟

مجموعة قصصية مستوحاة من واقع المرأة العربية المعاش.

حكمتك؟

ألا أفقد الأمل أبدًا..في النجاح..في الانتصار لموهبتي.. وفي الحّب.

