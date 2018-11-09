عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي عن تلقيه 15 ألف و179 ترشيحا الكترونيا مباشرا لشغل حقائب حكومته فيما لا تزال الكتل مختلفة حول المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية بينما تم الاعلان عن شمول وزيرين جديدين باجتثاث البعث.

وبشأن نتائج آلية الترشيح المباشر المعلنة يوم 12 اكتوبر الماضي قال مكتب عبد المهدي امس انه قد تم اختيار 5 وزراء مستقلين رشحوا انفسهم عبر البوابة الالكترونية من بين 14 وزيرا نالوا ثقة البرلمان في 25 من الشهر نفسه وباشروا مهامهم في وزاراتهم. واضاف المكتب انه تم اختيار خمسة وزراء من المستقلين المتقدمين عن طريق الترشيح المباشر من اصل 14 وزيرا تم التصويت عليهم بالثقة في مجلس النواب بعد ان تم ارسال السير الذاتية لـ15,179 مترشحاً موزعة على الوزارات المختلفة لتمثل قاعدة بيانات أساسية يستفاد منها في اختيار الخبراء والمتخصصين والمتطوعين حسب الحاجة وبدون أي أعباء مالية اضافية. واشار الى ارسال جميع المشاكل والحلول المقترحة من قبل 15,179 مرشحا عبر البوابة الالكترونية لدراستها بعمق من قبل قادة ومستشاري الوزارات المختصة لاستخلاص الحلول والنتائج وتطبيقها بما ينسجم مع المنهاج الوزاري. ودعا الوزارات الى التواصل والتعاون والاستفادة من المتقدمين عبر قنوات الترشيح المباشر كأشخاص وكأفكار، وخصوصاً الذين وصلوا الى مراحل متقدمة من عملية التقييم منوها الى انه يحق للمترشحين طلب حذف البيانات الشخصية بحسب رغبة كل منهم عن طريق البريد الألكتروني للبوابة جواباً على الرسائل الشخصية المرسلة لكل منهم.

ووافق البرلمان العراقي في 25 من الشهر الماضي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل. وصوت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء و14 وزيرا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي أضافة الى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة. وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث شمول وزيرين من الحكومة الجديدة باجراءاتها من أصل 22 وزيراً ارسلت ملفاتهم من قبل الحكومة.

