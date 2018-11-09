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واشنطن - الوكالات: أجبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير العدل جيف سيشنز على الاستقالة وهدد بالرد اذا استخدم الديموقراطيون أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب لفتح تحقيقات في ادارته وموارده المالية. وجاء رد فعل الرئيس الجمهوري قويا بعد يوم من فقد الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، ونفذ تهديداته المتكررة باقالة وزير العدل. وسيشنز عضو سابق بمجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما يبلغ من العمر 71 عاما وكان من أوائل المؤيدين المخلصين لترامب، لكنه أثار غضب الرئيس عندما تنحى عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016. وتنحي سيشنز قد يكون الأول في سلسلة عزل شخصيات رفيعة في وقت يعيد فيه ترامب تشكيل فريقه ليعزز مساعي اعادة انتخابه في 2020. وقرر ترامب تعيين ماثيو ويتيكر، مدير مكتب سيشنز، وزيرا للعدل بالانابة وقال انه سيرشح شخصا للمنصب قريبا. وأثار تحرك ترامب انتقادات حادة من الديموقراطيين الذين قالوا انه يسعى لتقويض التحقيق الروسي. وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب والتي يمكن أن تكون الرئيسة التالية للمجلس في بيان نشر على «تويتر» ان الاطاحة بسيشنز «محاولة فاضحة» لتقويض التحقيق الروسي. وحضت ويتيكر، الذي يشرف الآن على تحقيق يجريه المستشار الخاص روبرت مولر وسبق أن قال ان التحقيق تجاوز الحدود، على أن ينأى بنفسه عن التورط في الأمر. وخلال مؤتمر صحافي اتسم بالتوتر وشهد جدال ترامب مع الصحافيين، تباهى الرئيس الأميركي بدوره في المكاسب التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت الثلاثاء وحذر من «وضع يشبه الحرب» في واشنطن اذا قام الديموقراطيون بالتحقيق معه.

وسيرأس الديموقراطيون الآن لجان مجلس النواب التي يمكنها التحقيق في اقرارات الرئيس الضريبية، والتي يرفض ترامب تقديمها منذ أن كان مرشحا للرئاسة وفي احتمال وجود تضارب للمصالح وفي أي صلة بين حملته لعام 2016 وروسيا وهي القضية التي يحقق فيها مولر.

وقال ترامب ان بوسعه أن يقيل مولر وقتما يريد لكنه متردد في اتخاذ هذه الخطوة وقال «أستطيع أن أفصل الجميع في التو لكنني لا أريد أن أوقفه (التحقيق) لأنني من الجانب السياسي لا أحب أن أوقفه». ويمكن للأغلبية الموسعة في مجلس الشيوخ أن تسهل على ترامب ترشيح وزير عدل جديد، وهو ما يحتاج الى أغلبية الأصوات في المجلس الذي يضم مئة مقعد. وقال ترامب انه على استعداد للعمل مع الديموقراطيين بشأن الأولويات الرئيسية، لكنه يشعر بأن أي تحقيقات من مجلس النواب في أمر ادارته ستضر بآفاق العمل المشترك. وقال ترامب «بوسعهم أن يلعبوا تلك اللعبة، لكن بمقدورنا لعبها بشكل أفضل... كل ما ستفعلونه هو أنكم ستدورون في حلقات مفرغة وسيمر عامان ولن نكون حققنا شيئا». من جهته طالب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بأن يتنحى ماثيو ويتيكر القائم بأعمال وزير العدل،المعين حديثا، عن الاشراف على التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. وكتب شومر عبر موقع تويتر «ينبغي على ويتيكر أن ينأى بنفسه عن الاشراف على التحقيق طوال مدة عمله كقائم بأعمال وزير العدل، نظرا لتعليقاته السابقة التي تدعو الى قطع التمويل عن التحقيق الذي يجريه مولر وفرض قيود عليه».وقال شومر عبر تويتر: «من الواضح أن الرئيس لديه شيء يخفيه» في الوقت الذي استخدم ترامب موقع التواصل الاجتماعي ليعلن أنه أقصى جيف سيشنز من منصبه.

