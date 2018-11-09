عربيات ودوليات

واشنطن - د.ب.أ: أعلن البيت الأبيض أنه أوقف أوراق اعتماد صحافي شبكة «سي.ان.ان» الذي شارك في تلاسن ساخن مع الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي. واتهمت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض الصحافي جيم أكوستا بـ«وضع يديه على امرأة شابة كانت تحاول القيام بعملها» في البيت الأبيض، في اشارة الى موظفة حاولت أخذ الميكروفون من أكوستا أثناء التلاسن. ورد أكوستا على ذلك عبر «تويتر» واصفا اياه بأنه «كذب».

وكان ترامب قال للمراسل جيم أكوستا في المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض «يجب أن تخجل «سي ان ان» من نفسها لأن شخصا مثلك يعمل لديها. أنت شخص فظ وفظيع». وأكوستا، الذي أكد على موقع تويتر أنه لم يعد مسموحا له التغطية في البيت الأبيض لديه تاريخ من السجال مع الرئيس كما أن ترامب كثيرا ما يستهدف شبكة «سي ان ان». وقال ترامب في ختام حديثه مع أكوستا «عندما تنشرون أخبارا كاذبة، وهو ما تفعله «سي ان ان» كثيرا، فأنتم عدو الشعب». وجاء انتقاد الرئيس خلال تلاسن متوتر حول قافلة من مهاجري أميركا الوسطى الذين يسافرون الى الشمال والتي وصفها ترامب بـ«الغزو».

وفي بيان وصفت «سي ان ان» تصريحات الرئيس بأنها غير متفقة مع القيم الأميركية ودعمت أكوستا. وقالت الشبكة «الصحافة الحرة حيوية للديموقراطية». من جانبها قالت ساندرز «الرئيس ترامب يؤمن بصحافة حرة ويتوقع الأسئلة الصعبة ويرحب بها». ووصفت جمعية مراسلي البيت الأبيض وقف أوراق اعتماد الصحفي بأنه خطوة «ضعيفة وغير سديدة».

