عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت الخارجية الروسية أنه رغم التقدم في تنفيذ مذكرة ادلب السورية، الا أنه من المبكر الحديث عن اتمام العملية فيها لأن الارهابيين يعيقون ذلك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، امس في مؤتمر صحافي «رغم النجاحات العملية في مسألة تنفيذ ما ورد في المذكرة بشأن الحزام المنزوع السلاح على طول حدود هذه المنطقة مازال من المبكر الحديث عن انتهاء العمل اللازم. الارهابيون من «النصرة» وحلفاء هذه الجماعة من الجماعات المسلحة غير القانونية، يقومون باستفزازات يومية». واضافت المتحدثة «تواجد ارهابيي النصرة وغيرهم من المرتبطين بتنظيم «القاعدة» الارهابي لا يتركون محاولات افشال تنفيذ المذكرة التي أبرمت بين روسيا وتركيا في سوتشي يوم 17 سبتمبر». وأشارت الى أن المسلحين يواصلون قصف مواقع القوات الحكومية السورية جنوب محافظة ادلب وشمال غرب محافظة حماة.

في المقابل عبرت الولايات المتحدة، عن أملها أن تواصل روسيا السماح لاسرائيل بضرب الأهداف الايرانية في سورية على الرغم من تزويد موسكو، الحكومة السورية بمنظومة الدفاع الجوي «اس300». وقال السفير جيمس جيفري، مبعوث واشنطن الى سورية، في مؤتمر عبر الهاتف للصحافيين «كانت روسيا متساهلة في مشاوراتها مع الاسرائيليين بشأن الضربات الاسرائيلية للأهداف الايرانية داخل سورية نأمل بالطبع أن يستمر هذا النهج المتساهل».

وذكرت موسكو في أكتوبر أنها سلمت صواريخ «اس300» أرض جو لسورية بعدما اتهمت اسرائيل بالتسبب بصورة غير مباشرة في اسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة عسكرية روسية في أعقاب ضربة جوية نفذتها اسرائيل في مكان قريب.

وقال جيفري «اسرائيل لديها مصلحة وجودية في منع ايران من نشر منظومات قوى (أسلحة) طويلة المدى داخل سورية كي تستخدم ضد اسرائيل» وأضاف أن اسقاط الطائرة الروسية المقاتلة في سبتمبر أبرز المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عديدة تعمل على مقربة من بعضها البعض في سورية. وتابع: «نسعى حاليا الى تهدئة الوضع ثم الانتقال الى حل طويل الأمد».

