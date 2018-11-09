عربيات ودوليات

واشنطن - طهران - الوكالات: حذرت الولايات المتحدة، جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الايرانية التي وصفتها بأنها «مسؤولية قانونية عائمة» بعد اعادة فرض عقوبات أميركية واسعة ضد ايران. ومنذ الاثنين تسعى الولايات المتحدة الى انهاء جميع مبيعات النفط الايرانية وصادراتها الحيوية في محاولة للحد من تأثير ايران. وقال بريان هوك الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول السياسة بشأن ايران ان العقوبات الأميركية امتدت الى شركات التأمين. واضاف هوك للصحافيين «ان تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الايرانية المشمولة بالعقوبات سيؤدي الى فرض عقوبات أميركية». وأضاف «من قناة السويس الى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما أصبحت ناقلات النفط الايرانية الآن مسؤوليات قانونية عائمة». وأشار الى أن السفن الايرانية ستتجه على الأرجح الى شركات التأمين المحلية، لكنها شكك في قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل الى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى. وقال هوك «اذا تعرضت ناقلة ايرانية لحادث، ببساطة لن يكون بامكان شركات التأمين الايرانية تغطية الخسائر». وأكد أن الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها الحربية في الخليج لا تريد وقوع حوادث. وقال هوك «نأمل باخلاص عدم وقوع حوادث، لكن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر الى سجل ايران». وكرر الممثل الأميركي الخاص بايران قوله، ان الولايات المتحدة عازمة على أن تصل صادرات ايران من النفط الى صفر من خلال نهج «متدرج» باستخدام أقصى الضغوط من دون رفع أسعار النفط.

