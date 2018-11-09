عربيات ودوليات

بغداد - أ.ف.ب: اعلن مسؤولون في واشنطن وبغداد حصول العراق الذي وقع وسط الأزمة بين حليفيه الرئيسيين ايران والولايات المتحدة على استثناء لمواصلة شراء الطاقة الكهربائية من ايران. وقال بريان هوك مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لايران «لقد منحنا العراق اعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من ايران». من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع بأن «العراق حصل على هذا الاعفاء مقابل التزامات وجدول زمني». واوضح «يتعين على العراق تقديم خطة عن كيفية التخلص من الغاز والنفط الايراني، في عملية تستغرق عدة سنوات». ويشتري العراق حاليا 1300 ميغاوات من الكهرباء من ايران، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.

