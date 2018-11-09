مال وأعمال

قدر فريق اللجنة الاستشارية لمشروعات التنمية العملاقة حجم الكلفة التقديرية لأربعة مشاريع حيوية وعلمت النهار أن الخطة التي يجري الانتهاء من اعدادها والمتعلقة في الأربعة مشاريع التنموية الاستراتيجية تتضمن تأسيس 11 شركة مساهمة عامة تحتفظ فيها الحكومة بنسبة 26 في المئة، وطرح 24 في المئة للمؤسسات الاستثمارية، و50 في المئة للاكتتاب العام. واوضح تقرير كويت جديدة أن المشروعات التنموية وبناء المدن السكنية تقع ضمن اطار الشركات التي يكتتب بها المواطنون، الى تطوير وسرعة انجاز كل من المدينة الجامعية بالشدادية وتوسعة وتطوير المطار، وتجميل وتحديث وسط العاصمة، وانشاء مستشفى جابر الأحمد، وميناء بوبيان البحري، وبناء محطة الشعيبة العمالية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومحطة الزور الشمالية للتوربينات الغازية،وحجم الكلفة الاجمالية ونسب الانجاز للمشاريع التي لم تستكمل مع تحديد المدة الزمنية المتبقية للانجاز. وافاد التقرير أن خطة المشروع الأكبر لمدينة الحرير والتي تصل استثماراتها الى نحو 30 مليار دينار خلال 17 عاماً القادمة ومشروع مترو الانفاق والسكك الحديدية بكلفة لنحو 7 مليارات دينار، وتطوير جزيرة فيلكا، وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه المشروعات نحو 15 مليار دينار. والمحت مصادر الى أن مشروعات عمل الحكومة تهدف الى دعم السياسات وتحويل الكويت الى بيئة استثمارية مالية وتجارية جاذبة، واستقطاب أوقاف جديدة للصرف من ريعها على التنمية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية، فضلا عن العمل على اعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والخدمات العامة وتنشيط بيئة الاستثمار والأعمال بدخول كيانات اقتصادية جديدة، وتخفيض الانفاق الحكومي وتعظيم القيمة المضافة لهذا الانفاق، وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل تواكب الزيادة المرتفعة في مخرجات التعليم.

