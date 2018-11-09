مال وأعمال

حققت البورصة مكاسب سوقية قدرها 340 مليون دينار في 5 جلسات تداول خلال شهر نوفمبر الحالي، مقتربة من مستوى 29 مليار دينار في قيمتها السوقية الرأسمالية حيث بلغت القيمة السوقية الرأسمالية 28.91 مليار دينار مقابل 28.578 ملياراً بداية الشهر الحالي.

وقد حققت البنوك ارتفاعاً قدره 128 مليون دينار من اجمالي مكاسب السوق بالغة 15.81 مليار دينار مقابل 15.682 ملياراً بداية الشهر، فيما ارتفعت أسهم قطاع الاتصالات لمستوى 2.778 مليار دينار مقابل 2.687 مليار أول نوفمبر.

وفيما تراجعت أسهم القطاع الصناعي وفقاً لمعيار القيمة السوقية الرأسمالية الى 3.40 مليارات مقابل 3.44 مليارات، ارتفعت أسهم القطاع الاستثماري الى 2.11 مليار دينار مقابل مليارا دينار أول الشهر الحالي.

وجاءت ارتفاعات السوق على الرغم من أجازة البورصة الثلاثاء الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية ليكون عدد الجلسات الى 5 أيام فقط بدلاً من 6 أيام، الا أن الاعلان عن بدء العمل بسوق خارج منصة التداول OTC أنعش الآمال لدى المساهمين الذين احترقت أموالهم على وقع تداولات أسهمهم في سوق الجت مرة أخرى، حيث إنه من المتوقع عودة التداول على أسهم 60 شركة انسحبت من البورصة خلال الفترة الماضية.

