مال وأعمال

وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة الاكتتاب العام لمساهمي بنك وربة في زيادة رأس المال 50 بالمئة من خلال اصدار 500 مليون سهم.

وأعلن البنك في بيان لبورصة الكويت أمس، أن أسهم زيادة رأس المال ستطرح للاكتتاب العام للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في 21 نوفمبر الحالي، أو من غير حملة أسهم بنك وربة في حالة عدم تغطية الاكتتاب للمساهمين. وتابعت أن الغرض من زيادة رأس المال هو تعزيز معدل رأس المال الرقابي لـ»وربة». وأعلن البنك بدء فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك اعتباراً من 25 نوفمبر الحالي حتى 27 ديسمبر 2018.

وكان مجلس ادارة البنك قد اتخذ قراره بتاريخ 31 أكتوبر 2018، باستدعاء أسهم زيادة رأس المال وتفويض الرئيس التنفيذي لتحديد فترة الاكتتاب والجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.

وجاء قرار مجلس ادارة البنك عقب أخذ موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية على زيادة رأس المال. وأعلن البنك أواخر أكتوبر الماضي، عن تحقيق أرباح بقيمة 8.68 ملايين دينار للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي؛ مقابل أرباح بنحو 4.93 ملايين دينار للفترة المماثلة من عام 2017، بارتفاع نسبته 76.1 بالمئة.

وتراجع سهم بنك وربة بنهاية تعاملات اليوم في بورصة الكويت بنسبة 0.43 بالمئة ليصل الى سعر 230 فلساً.

