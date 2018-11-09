مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 14?7 نقطة ليبلغ مستوى 5103?8 نقاط بنسبة 0?29 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 164?02 مليون سهم تمت من خلال 5785 صفقة نقدية بقيمة 17?3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 29?8 نقطة ليصل الى مستوى 4749?08 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?63 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 134?9 مليون سهم تمت عبر 4122 صفقة نقدية بقيمة 6?6 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 6?4 نقاط ليصل الى مستوى 5299?2 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 29 مليون سهم تمت عبر 1663 صفقة بقيمة 10?7 ملايين دينار.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه الى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول الى مراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة الى السوق الرئيس أو سوق المزادات.

