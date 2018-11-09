مال وأعمال

وافق مساهمو الشركة الوطنية العقارية على تحويل دين شركة (أجيليتي انفستمنت هولدنج لميتيد) الى أسهم في رأسمال (الوطنية العقارية) بتحويل الدين بقيمة 31 مليون دينار الى 272?8 مليون سهم في رأسمال الشركة. وقالت (الوطنية العقارية) في بيان صحافي ان تنفيذ تحويل الدين سيتم عن طريق زيادة رأسمال الشركة الى 136?14 مليون دينار ويتم تخصيص تلك الزيادة لمصلحة شركة (أجيليتي) التي ستبلغ نسبة حصتها في (الوطنية العقارية) 20?04 في المئة.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس ادارة (الوطنية العقارية) والرئيس التنفيذي فيصل العيسى قوله ان الشركة «اتخذت هذا القرض القابل للتحويل بهدف تعزيز سيولتها ودعم عملية تطوير مشاريع كبرى كانت في مراحلها الأولى». يذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية القرض القابل للتحويل في شهر فبراير 2017 بقيمة اجمالية قدرها 31 مليون دينار. وأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت تقوم بالاستثمار وتطوير وادارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في حين شركة أجيليتي انفستمنت هولدنج ليميتيد هي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية.

