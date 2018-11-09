مال وأعمال

تقاضي مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل بلاك روك وباسيفيك انفستمنت مانجمنت التابعة لأليانز، 16 بنكا كبيرا بدعوى التلاعب في الأسعار بسوق صرف العملات الأجنبية البالغ حجمها نحو 5.1 تريليونات دولار يومياً. الدعوى أقامها المدعون أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا «الانسحاب» من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 مليار دولار مع 15 بنكا من البنوك الستة عشر. جاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم وأدت الى فرض غرامات بقيمة تزيد على عشرة مليارات دولار على عدة بنوك وادانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات اليهم. والبنوك المستهدفة بالدعوى هي بنك أوف أمريكا وباركليز وبي.ان.بي باريبا وسيتي غروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورغان تشيس وبنك ميتسوبيشي يو.اف.جيه الياباني ورويال بنك أوف كندا ورويال بنك أوف سكوتلند وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد ويو.بي.اس.

واتهم المدعون في الدعوى المُقدمة البنوك بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي عبر التآمر في الفترة من 2003 الى 2013 للتلاعب في مؤشرات للعملات بما في ذلك أسعار اغلاق دبليو.ام/ رويترز لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول.

والبنك المركزي النرويجي وصندوق المعاشات الكبير لهيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا من بين عدد من المدعين الآخرين.