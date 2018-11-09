مال وأعمال

بعد اعلان شركة الكويت للمشاريع الصناعية للقوائم المالية للربع الثالث، تقدم أعضاء مجلس الادارة باستقالتهم، لحين اعادة تشكيل ادارة جديدة، بسبب استحواذ أحد المساهمين الرئيسيين (بوبيان للبتروكيماويات) على 53.70% من رأس المال. وطبقاً لبيان الشركة لبورصة الكويت، أن تلك الاستقالة تعتبر نافذة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وانتخاب مجلس جديد. ومقدمو الاستقالة كل من فهد الجوعان رئيس مجلس الادارة، والأعضاء كل من حمد الصقر، وعثمان الزاحم، ونواف ارحمه. وفي منتصف أكتوبر السابق، أعلنت الكوت عن استقالة محمد بدر مساعد الساير (نائب رئيس مجلس الادارة) من عضوية مجلس ادارة «الكوت» بصفته ممثلاً لشركة مساعد الساير وشركاه للتجارة العامة.

