مال وأعمال

في اطار برنامج فعاليات أيام مجلس التعاون التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع وزارة الاعلام بدولة الكويت قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، بزيارة الى مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، يرافقه وفد ضم كبار المسؤولين في الأمانة العامة، حيث كان في استقبال معاليه علي بن ثنيان الغانم رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وأعضاء مجلس ادارة الغرفة.

وخلال الزيارة التقى الدكتور عبداللطيف الزياني والوفد المرافق مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، معرباً لهم عن خالص الشكر والتقدير على تنظيم هذا اللقاء بين المسؤولين في الأمانة العامة وأعضاء الغرفة ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون التي تهدف الى اطلاع الجمهور على انجازات مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشاد الأمين العام بالدور الحيوي الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الكويت، وما تضطلع به من مهام لتعزيز الأنشطة التجارية والصناعية، وتقديم الدعم والمساندة للقطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، معربا عن استعداد الأمانة العامة لتكثيف التعاون والتنسيق المشترك مع غرف التجارة والصناعة بدول المجلس بما يعزز من فرص زيادة النمو الاقتصادي ودفع المسيرة التنموية في دول المجلس.

وأكد الأمين العام على أن مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حققت انجازات بارزة مكنت المجلس من أن يتبوأ مكانة متقدمة بين دول العالم المتقدمة اقتصاديا، مشيرا الى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تؤكد على أهمية تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة، وضرورة تذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص الخليجي ودعمه ومساندته للنهوض بدوره الحيوي الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في دول المجلس، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية.

من جانبه رحب علي الغانم بالأمين العام والوفد المرافق، شاكرا الأمين العام على تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت لتعريف ممثلي القطاع الخاص الكويتي على انجازات مجلس التعاون في المجال الاقتصادي.

وقد قدم وفد الأمانة العامة المرافق للأمين العام عرضا عن مسيرة مجلس التعاون ودور الأمانة العامة في صناعة السياسات واتخاذ القرارات، وكذلك انجازات مسيرة مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وما تحقق من تكامل وترابط في تلك المجالات، والجهود التي يبذلها مجلس التعاون للحفاظ على مستويات عالية من التنمية البشرية، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته للدول الأعضاء في المجلس.

كما تناول العرض أهم مشاريع التكامل الخليجي الاقتصادي والتنموي منذ صدور الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ودور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، ومرتكزات عملها وبرنامجها لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.

حضر اللقاء رباح عبدالرحمن الرباح المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وعدد من أعضاء الغرفة، وحضره من جانب الأمانة العامة، السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، والدكتور عادل خليفة الزياني رئيس شؤون الانسان والبيئة، وعبدالملك آل الشيخ رئيس الشؤون الاقتصادية، وخالد آل الشيخ المدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وفيصل عبدالله الشيخ المدير العام للادارة العامة للاعلام والتواصل الاستراتيجي، وريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة.

